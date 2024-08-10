https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965355687.html

Российские военные зачистили Мартыновку под Суджей от боевиков ВСУ

Российские военные зачистили Мартыновку под Суджей от боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

Российские военные зачистили Мартыновку под Суджей от боевиков ВСУ

Российские бойцы взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:18

2024-08-10T11:18

2024-08-10T13:28

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

апты алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 авг — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. "Наши подразделения при поддержке спецназа "Ахмат" сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка. Взяли его под полный контроль", — рассказал он. "В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию", — добавил Алаудинов.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение украинских боевиков. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях, также граничащих с Украиной, для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов диверсантами ВСУ ввели режим КТО. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965335631.html

https://ria.ru/20240809/kadyrov-1965224168.html

россия

суджа

курская область

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Дарья Буймова

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Алаудинов: ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ Ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости Алаудинов. По его словам, подразделения ВС РФ при поддержке спецназа "Ахмат" зачистили и полностью контролируют Мартыновку под Суджей. ВС РФ уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. 2024-08-10T11:18 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, суджа, курская область, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность