https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html

Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва

Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва - РИА Новости, 11.08.2024

Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва

Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-10T07:55

2024-08-10T07:55

2024-08-11T01:03

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. Пленный военнослужащий ВСУ, служивший в 117-й отдельной механизированной бригаде, Алексей Пашкин сказал, что "Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел". "Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу", — считает он. История Пашкина типична. "Приехали домой, вручили повестку. Пришел в военкомат, на следующий день меня уже вызвали. Это неправильно — люди идут неподготовленные, я даже КМБ (курс молодого бойца) не проходил. Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток, на третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали: надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы", — рассказал он. По его словам, командование знало и понимало, сколько у них человек. "В моем понятии это геноцид. Сказали, держитесь, все будет классно, мы вас поддержим, в итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нет людей", — сказал пленный.

https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922947427.html

https://ria.ru/20231031/akhmat-1906311480.html

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