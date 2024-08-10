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Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва - РИА Новости, 11.08.2024
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07:55 10.08.2024 (обновлено: 01:03 11.08.2024)
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва
Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва - РИА Новости, 11.08.2024
Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва
Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-10T07:55
2024-08-11T01:03
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. Пленный военнослужащий ВСУ, служивший в 117-й отдельной механизированной бригаде, Алексей Пашкин сказал, что "Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел". "Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу", — считает он. История Пашкина типична. "Приехали домой, вручили повестку. Пришел в военкомат, на следующий день меня уже вызвали. Это неправильно — люди идут неподготовленные, я даже КМБ (курс молодого бойца) не проходил. Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток, на третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали: надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы", — рассказал он. По его словам, командование знало и понимало, сколько у них человек. "В моем понятии это геноцид. Сказали, держитесь, все будет классно, мы вас поддержим, в итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нет людей", — сказал пленный.
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922947427.html
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в мире, россия, украина, черкассы, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Черкассы, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский солдат рассказал о беспределе в ходе призыва

Пленный военнослужащий на видео рассказал, как попал в плен

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва.
Пленный военнослужащий ВСУ, служивший в 117-й отдельной механизированной бригаде, Алексей Пашкин сказал, что "Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, чтобы закончить этот беспредел".
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"Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу", — считает он.
История Пашкина типична. "Приехали домой, вручили повестку. Пришел в военкомат, на следующий день меня уже вызвали. Это неправильно — люди идут неподготовленные, я даже КМБ (курс молодого бойца) не проходил. Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток, на третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали: надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы", — рассказал он.
По его словам, командование знало и понимало, сколько у них человек.
"В моем понятии это геноцид. Сказали, держитесь, все будет классно, мы вас поддержим, в итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нет людей", — сказал пленный.
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