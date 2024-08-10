https://ria.ru/20240810/snajpery-1965331803.html
Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении
Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.08.2024
Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении
Подразделение снайперов арктической мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" ВС РФ обнаруживает и уничтожает беспилотники украинской армии на РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:21
2024-08-10T05:21
2024-08-10T07:53
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг - РИА Новости. Подразделение снайперов арктической мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" ВС РФ обнаруживает и уничтожает беспилотники украинской армии на передовой на херсонском направлении, сообщил журналистам командир российской арктической стрелковой роты снайперов с позывным "Сибирь". "В настоящий момент подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника, также, по возможности, по их уничтожению. Ведет разведку на наблюдательных постах подразделения бригады. И усиливает непосредственно подразделения мотострелковые", - сообщил российский офицер с позывным "Сибирь". В министерстве обороны России сообщили, что данные подразделения снайперов работают, как правило, ночью. "Снайперы работают на передовой, укутавшись тепловизионными накидками – пончами, которые защищают их от дронов. На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html
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безопасность, россия, т-5000
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-5000
Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении
Арктические снайперы охотятся на БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг - РИА Новости. Подразделение снайперов арктической мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" ВС РФ обнаруживает и уничтожает беспилотники украинской армии на передовой на херсонском направлении, сообщил журналистам командир российской арктической стрелковой роты снайперов с позывным "Сибирь".
«
"В настоящий момент подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника, также, по возможности, по их уничтожению. Ведет разведку на наблюдательных постах подразделения бригады. И усиливает непосредственно подразделения мотострелковые", - сообщил российский офицер с позывным "Сибирь".
В министерстве обороны России сообщили, что данные подразделения снайперов работают, как правило, ночью.
"Снайперы работают на передовой, укутавшись тепловизионными накидками – пончами, которые защищают их от дронов. На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров", - подчеркнули в оборонном ведомстве.