https://ria.ru/20240810/smartfon-1965314801.html

Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне - РИА Новости, 10.08.2024

Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

Мобильные приложения очень удобны, но могут быть опасны для пользователя. Как распознать угрозу и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T02:15

2024-08-10T02:15

2024-08-10T02:15

общество

технологии

александр черненко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильные приложения очень удобны, но могут быть опасны для пользователя. Как распознать угрозу и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.Опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов: "серое ПО", запрашивающие слишком много доступов и права администратора, использующие специальные возможности, а также фишинговые, пояснил он.В каждом конкретном случае важно оценить репутацию разработчика, проверить сертификаты безопасности и политику конфиденциальности. Скачивать приложения надо только из официальных магазинов или с сайтов компаний. При установке используйте антивирусы, проверяйте права доступа и храните в тайне свои логины и пароли, предупреждает Черненко.Если опасное приложение все-таки прокралось, немедленно его удалите, отключите доступ в интернет и переведите смартфон в безопасный режим. После этого примените антивирус, а если очистить не получится, сбросьте телефон до заводских настроек, советует он.

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, александр черненко