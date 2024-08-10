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Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне - РИА Новости, 10.08.2024
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02:15 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/smartfon-1965314801.html
Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне
Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне - РИА Новости, 10.08.2024
Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне
Мобильные приложения очень удобны, но могут быть опасны для пользователя. Как распознать угрозу и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:15
2024-08-10T02:15
общество
технологии
александр черненко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильные приложения очень удобны, но могут быть опасны для пользователя. Как распознать угрозу и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.Опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов: "серое ПО", запрашивающие слишком много доступов и права администратора, использующие специальные возможности, а также фишинговые, пояснил он.В каждом конкретном случае важно оценить репутацию разработчика, проверить сертификаты безопасности и политику конфиденциальности. Скачивать приложения надо только из официальных магазинов или с сайтов компаний. При установке используйте антивирусы, проверяйте права доступа и храните в тайне свои логины и пароли, предупреждает Черненко.Если опасное приложение все-таки прокралось, немедленно его удалите, отключите доступ в интернет и переведите смартфон в безопасный режим. После этого примените антивирус, а если очистить не получится, сбросьте телефон до заводских настроек, советует он.
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96
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общество, технологии, александр черненко
Общество, Технологии, Александр Черненко
Раскрыто, как выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

Эксперт Черненко: следует проверять права доступа у установленных приложений

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильные приложения очень удобны, но могут быть опасны для пользователя. Как распознать угрозу и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.
Опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов: "серое ПО", запрашивающие слишком много доступов и права администратора, использующие специальные возможности, а также фишинговые, пояснил он.
В каждом конкретном случае важно оценить репутацию разработчика, проверить сертификаты безопасности и политику конфиденциальности. Скачивать приложения надо только из официальных магазинов или с сайтов компаний. При установке используйте антивирусы, проверяйте права доступа и храните в тайне свои логины и пароли, предупреждает Черненко.
Если опасное приложение все-таки прокралось, немедленно его удалите, отключите доступ в интернет и переведите смартфон в безопасный режим. После этого примените антивирус, а если очистить не получится, сбросьте телефон до заводских настроек, советует он.
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