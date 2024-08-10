https://ria.ru/20240810/skorye-1965411043.html

Россия передала Анголе 50 автомобилей скорой помощи

Россия передала Анголе 50 автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 10.08.2024

Россия передала Анголе 50 автомобилей скорой помощи

Посол России в Анголе Владимир Тараров передал министру здравоохранения страны Сильвии Лутукуте ключи от 50 машин скорой помощи на базе "ГАЗель Бизнес 4х4",... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:27

2024-08-10T18:27

2024-08-10T18:27

в мире

россия

ангола

владимир тараров (посол россии в анголе)

жоау лоуренсу

владимир путин

группа газ

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Посол России в Анголе Владимир Тараров передал министру здравоохранения страны Сильвии Лутукуте ключи от 50 машин скорой помощи на базе "ГАЗель Бизнес 4х4", которые были доставлены в рамках оказания РФ гуманитарной помощи ангольскому народу, сообщило посольство. "Посол сообщил, что транспортные средства направлены в Анголу на безвозмездной основе в связи с личным обращением президента Республики Жоау Лоуренсу в адрес президента России Владимира Путина", - сообщило посольство в своём Telegram-канале. Тараров подчеркнул, что в соответствии с распоряжением правительства №612-р от 17 марта 2023 года для реализации этого проекта было выделено 603,1 миллиона рублей. Данная гуманитарная акция стала одной из крупнейших среди осуществленных Россией на Африканском континенте в нынешнем году. Посол выразил надежду на то, что этот подарок российского народа и правительства сослужит ангольцам долгую и надежную службу, а сэкономленные средства будут направлены на улучшение системы национального здравоохранения, сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ангола, владимир тараров (посол россии в анголе), жоау лоуренсу, владимир путин, группа газ