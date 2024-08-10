https://ria.ru/20240810/sever-1965373215.html

Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.08.2024

Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

Подразделения группировки войск "Север" за сутки на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона", ВСУ потеряли до 95... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:34

2024-08-10T13:34

2024-08-10T13:41

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона", ВСУ потеряли до 95 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наемникам "Иностранного легиона", а также 125-й и 228-й бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина