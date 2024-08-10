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Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.08.2024
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13:34 10.08.2024 (обновлено: 13:41 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/sever-1965373215.html
Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.08.2024
Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
Подразделения группировки войск "Север" за сутки на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона", ВСУ потеряли до 95... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:34
2024-08-10T13:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона", ВСУ потеряли до 95 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наемникам "Иностранного легиона", а также 125-й и 228-й бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
Подразделения "Север" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона", ВСУ потеряли до 95 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наемникам "Иностранного легиона", а также 125-й и 228-й бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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