https://ria.ru/20240810/sapery-1965333784.html

Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА

Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024

Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА

Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении усилили подготовку противодействия групп в случае атаки на них FPV-дронов ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:05

2024-08-10T06:05

2024-08-10T06:05

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении усилили подготовку противодействия групп в случае атаки на них FPV-дронов ВСУ, заявил РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин". Ранее сапер одного из подразделений ВС РФ на запорожском направлении рассказал РИА Новости об опасности атак БПЛА украинских боевиков в тот момент, когда группа занимается расчисткой территории от взрывоопасных предметов в населенных пунктах у линии соприкосновения. Для прикрытия саперов в группе назначается стрелок вооруженный автоматическим многозарядным ружьем 12-го калибра. "Отрабатываем учебный вопрос - работа группы разминирования в случае применения противником FPV-дронов. Данное направление является сейчас приоритетным, потому что противник массово сейчас применяет FPV-дроны. Поэтому мы усилили работу в данном направлении. Работаем с применением средств имитации", - сообщил "Рубин". Он пояснил, что стрелок, прикрывающий группу, использует патроны "Перехват" - это специализированный боеприпас 12-го калибра, предназначенный для борьбы с БПЛА. Внутри гильзы находятся несколько свинцовых элементов связанных между собой нитью из прочного материала, после выстрела заряд образует собой нечто похожее на сеть, что увеличивает радиус заграждения.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

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в мире, технологии, россия, херсонская область , вооруженные силы украины