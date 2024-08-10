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Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024
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06:05 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/sapery-1965333784.html
Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА
Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024
Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА
Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении усилили подготовку противодействия групп в случае атаки на них FPV-дронов ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:05
2024-08-10T06:05
в мире
технологии
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении усилили подготовку противодействия групп в случае атаки на них FPV-дронов ВСУ, заявил РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин". Ранее сапер одного из подразделений ВС РФ на запорожском направлении рассказал РИА Новости об опасности атак БПЛА украинских боевиков в тот момент, когда группа занимается расчисткой территории от взрывоопасных предметов в населенных пунктах у линии соприкосновения. Для прикрытия саперов в группе назначается стрелок вооруженный автоматическим многозарядным ружьем 12-го калибра. "Отрабатываем учебный вопрос - работа группы разминирования в случае применения противником FPV-дронов. Данное направление является сейчас приоритетным, потому что противник массово сейчас применяет FPV-дроны. Поэтому мы усилили работу в данном направлении. Работаем с применением средств имитации", - сообщил "Рубин". Он пояснил, что стрелок, прикрывающий группу, использует патроны "Перехват" - это специализированный боеприпас 12-го калибра, предназначенный для борьбы с БПЛА. Внутри гильзы находятся несколько свинцовых элементов связанных между собой нитью из прочного материала, после выстрела заряд образует собой нечто похожее на сеть, что увеличивает радиус заграждения.
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в мире, технологии, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские саперы усилили подготовку групп на случай атаки БПЛА

Саперы ВС России на Запорожском направлении усилили подготовку против FPV-дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении усилили подготовку противодействия групп в случае атаки на них FPV-дронов ВСУ, заявил РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным "Рубин".
Ранее сапер одного из подразделений ВС РФ на запорожском направлении рассказал РИА Новости об опасности атак БПЛА украинских боевиков в тот момент, когда группа занимается расчисткой территории от взрывоопасных предметов в населенных пунктах у линии соприкосновения. Для прикрытия саперов в группе назначается стрелок вооруженный автоматическим многозарядным ружьем 12-го калибра.
«
"Отрабатываем учебный вопрос - работа группы разминирования в случае применения противником FPV-дронов. Данное направление является сейчас приоритетным, потому что противник массово сейчас применяет FPV-дроны. Поэтому мы усилили работу в данном направлении. Работаем с применением средств имитации", - сообщил "Рубин".
Он пояснил, что стрелок, прикрывающий группу, использует патроны "Перехват" - это специализированный боеприпас 12-го калибра, предназначенный для борьбы с БПЛА. Внутри гильзы находятся несколько свинцовых элементов связанных между собой нитью из прочного материала, после выстрела заряд образует собой нечто похожее на сеть, что увеличивает радиус заграждения.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
 
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