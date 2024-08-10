https://ria.ru/20240810/rutube-1965318159.html

В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore

В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024

В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore

Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:39

2024-08-10T00:39

2024-08-10T01:10

rutube

технологии

google

мтс

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее, сообщил видеохостинг в Telegram-канале."Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение. … Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в AppStore как можно скорее", - сказано в сообщении компании.Компания отметила, что удаление с маркетплейса создает неудобства и сложности в использовании платформы. Rutube будет сообщать о новостях и изменениях, связанных с этой ситуацией.В пятницу мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240729/prilozhenie-1962690792.html

https://ria.ru/20240806/maduro-1964300025.html

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rutube, технологии, google, мтс