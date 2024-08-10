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В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024
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00:39 10.08.2024 (обновлено: 01:10 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rutube-1965318159.html
В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore
В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024
В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore
Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:39
2024-08-10T01:10
rutube
технологии
google
мтс
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее, сообщил видеохостинг в Telegram-канале."Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение. … Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в AppStore как можно скорее", - сказано в сообщении компании.Компания отметила, что удаление с маркетплейса создает неудобства и сложности в использовании платформы. Rutube будет сообщать о новостях и изменениях, связанных с этой ситуацией.В пятницу мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20240729/prilozhenie-1962690792.html
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rutube, технологии, google, мтс
Rutube, Технологии, Google, МТС
В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore

В Rutube назвали удаление приложения из AppStore следствием санкций

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее, сообщил видеохостинг в Telegram-канале.
«
"Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение. … Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в AppStore как можно скорее", - сказано в сообщении компании.
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Компания отметила, что удаление с маркетплейса создает неудобства и сложности в использовании платформы. Rutube будет сообщать о новостях и изменениях, связанных с этой ситуацией.
В пятницу мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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