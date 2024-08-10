В Rutube назвали возможную причину удаления приложения из AppStore
В Rutube назвали удаление приложения из AppStore следствием санкций
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Удаление приложения Rutube из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее, сообщил видеохостинг в Telegram-канале.
«
"Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение. … Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в AppStore как можно скорее", - сказано в сообщении компании.
В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка
29 июля, 14:10
Компания отметила, что удаление с маркетплейса создает неудобства и сложности в использовании платформы. Rutube будет сообщать о новостях и изменениях, связанных с этой ситуацией.
В пятницу мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp
6 августа, 03:53