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Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024
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00:37 10.08.2024 (обновлено: 02:06 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rutube-1965317995.html
Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore
Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024
Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:37
2024-08-10T02:06
общество
технологии
rutube
google
мтс
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона". Позднее видеохостинг заявил, что исчезновение приложения связано с санкциями со стороны Apple. RuTube приложит все усилия для скорейшего возвращения своего продукта на площадку и сообщит о любых изменениях в ситуации.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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353
60
353
60
общество, технологии, rutube, google, мтс
Общество, Технологии, Rutube, Google, МТС
Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
«
"Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore.
При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона".
Позднее видеохостинг заявил, что исчезновение приложения связано с санкциями со стороны Apple. RuTube приложит все усилия для скорейшего возвращения своего продукта на площадку и сообщит о любых изменениях в ситуации.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
Авито - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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