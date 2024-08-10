Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore
© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
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"Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore.
При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона".
Позднее видеохостинг заявил, что исчезновение приложения связано с санкциями со стороны Apple. RuTube приложит все усилия для скорейшего возвращения своего продукта на площадку и сообщит о любых изменениях в ситуации.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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