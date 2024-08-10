https://ria.ru/20240810/rutube-1965317995.html

Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore - РИА Новости, 10.08.2024

Мобильное приложение Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:37

2024-08-10T00:37

2024-08-10T02:06

общество

технологии

rutube

google

мтс

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона". Позднее видеохостинг заявил, что исчезновение приложения связано с санкциями со стороны Apple. RuTube приложит все усилия для скорейшего возвращения своего продукта на площадку и сообщит о любых изменениях в ситуации.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240723/avito-1961351874.html

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общество, технологии, rutube, google, мтс