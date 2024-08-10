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В РПЦ оценили возможность освящения ядерного оружия - РИА Новости, 10.08.2024
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Религия
 
04:04 10.08.2024 (обновлено: 04:05 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rpts-1965328424.html
В РПЦ оценили возможность освящения ядерного оружия
В РПЦ оценили возможность освящения ядерного оружия - РИА Новости, 10.08.2024
В РПЦ оценили возможность освящения ядерного оружия
Ядерное оружие приемлемо освящать только как оружие сдерживания, гарант мира, также чин освящения предполагает, что воин несет ответственность за применение... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:04
2024-08-10T04:05
религия
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 августа – РИА Новости. Ядерное оружие приемлемо освящать только как оружие сдерживания, гарант мира, также чин освящения предполагает, что воин несет ответственность за применение оружия перед Богом, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завсектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России протоиерей Константин Татаринцев. "Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны - это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно - гарант мира. И в этом смысле освящать его не с тем, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект – гарантию мира, вполне приемлемо", - считает отец Константин, который сам ранее служил в Дальней авиации. Он отметил, что и сейчас возникают локальные конфликты, "но, тем не менее, ни разу после бомбардировок США японских городов не было боевого применения ядерного оружия". "Очень хочется верить, что оно не будет никогда применяться, потому что это будет значить самоуничтожение, безумие. Подобное неприемлемо ни для какой стороны конфликта", - подчеркнул священник. Также отец Константин подчеркнул, что служение в "ядерной триаде", как и любое другое воинское служение, "является священным в смысле защиты рубежей нашего отечества и тех святынь, которые внутри него находятся". "Чин, которым мы пользуемся при освящении оружия, в том числе ядерного, был составлен ещё в Средние века, в нем подразумевается, что мы уповаем не на оружие, а на милость Божию и Его волю. В молебнах, связанных с воинским служением, в том числе в чине освящения оружия, подразумевается личная духовная ответственность за оружие, которое человеку передают, чтобы он не воспользовался его возможностями для того, чтобы что-то несправедливо обрести. Например, такие преступления воинские как мародёрство и так далее, они неприемлемы. И когда освящают оружие, у воина появляется ответственность не только перед командиром, который выдал это оружие, но и перед Богом", - заключил собеседник агентства. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрывов и их последствий в Хиросиме из 350 тысяч населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html
https://ria.ru/20240425/otvetstvennost-1942174908.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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хиросима (префектура), нагасаки (город), россия, русская православная церковь
Религия, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Россия, Русская православная церковь
В РПЦ оценили возможность освящения ядерного оружия

Протоиерей: ядерное оружие приемлемо освящать только как оружие сдерживания

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Священнослужитель
 Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 августа – РИА Новости. Ядерное оружие приемлемо освящать только как оружие сдерживания, гарант мира, также чин освящения предполагает, что воин несет ответственность за применение оружия перед Богом, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завсектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России протоиерей Константин Татаринцев.
«
"Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны - это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно - гарант мира. И в этом смысле освящать его не с тем, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект – гарантию мира, вполне приемлемо", - считает отец Константин, который сам ранее служил в Дальней авиации.
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Он отметил, что и сейчас возникают локальные конфликты, "но, тем не менее, ни разу после бомбардировок США японских городов не было боевого применения ядерного оружия". "Очень хочется верить, что оно не будет никогда применяться, потому что это будет значить самоуничтожение, безумие. Подобное неприемлемо ни для какой стороны конфликта", - подчеркнул священник.
Также отец Константин подчеркнул, что служение в "ядерной триаде", как и любое другое воинское служение, "является священным в смысле защиты рубежей нашего отечества и тех святынь, которые внутри него находятся".
"Чин, которым мы пользуемся при освящении оружия, в том числе ядерного, был составлен ещё в Средние века, в нем подразумевается, что мы уповаем не на оружие, а на милость Божию и Его волю. В молебнах, связанных с воинским служением, в том числе в чине освящения оружия, подразумевается личная духовная ответственность за оружие, которое человеку передают, чтобы он не воспользовался его возможностями для того, чтобы что-то несправедливо обрести. Например, такие преступления воинские как мародёрство и так далее, они неприемлемы. И когда освящают оружие, у воина появляется ответственность не только перед командиром, который выдал это оружие, но и перед Богом", - заключил собеседник агентства.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрывов и их последствий в Хиросиме из 350 тысяч населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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РелигияХиросима (префектура)Нагасаки (город)РоссияРусская православная церковь
 
 
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