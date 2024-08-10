https://ria.ru/20240810/rpts-1965326011.html

Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью

Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью - РИА Новости, 10.08.2024

Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью

Защита Родины является священной обязанностью, это часть борьбы добра со злом в мире, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T03:12

2024-08-10T03:12

2024-08-10T03:12

религия

россия

иисус христос

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_3981bedffca0d722dfd198da2569c13c.jpg

МОСКВА, 10 августа – РИА Новости. Защита Родины является священной обязанностью, это часть борьбы добра со злом в мире, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завсектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России протоиерей Константин Татаринцев. Он напомнил слова Евангелия от Луки: "когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец". "То есть мы не имеем иллюзий, что до завершения временной жизни этого мира, сотворённого Господом (христиане верят во второе пришествие Иисуса Христа и конец света – ред.), все будет спокойно, благодатно, дипломатично, разрешено по-доброму, что мы будем существовать долго, безболезненно и безобидно", - сказал отец Константин Татаринцев. По его словам, борьба между силами добра и зла началась ещё до сотворения человека. "Падшие ангелы пошли на брань за Престол Божий, и архангел Михаил спросил: "Кто как Бог"? (что по-арамейски и звучит как его имя – ред.) и сам же ответил: "Никто", и ополчил оставшихся верных Господу ангелов на борьбу за честь и славу Престола Божьего, как бы низвергнув восставших ангелов - бесов и дьявола - в этот временный мир, на землю, где эта брань продолжается. Проекция этой брани между добром и злом на нашу земную историю показывает, что эта борьба будет идти и далее. И посему воинское служение, подразумевающее защиту наших святынь, нашей государственности, идентичности, является священной обязанностью", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240802/moskva-1963667944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иисус христос, русская православная церковь