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Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью - РИА Новости, 10.08.2024
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Религия
 
03:12 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rpts-1965326011.html
Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью
Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью - РИА Новости, 10.08.2024
Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью
Защита Родины является священной обязанностью, это часть борьбы добра со злом в мире, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:12
2024-08-10T03:12
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иисус христос
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МОСКВА, 10 августа – РИА Новости. Защита Родины является священной обязанностью, это часть борьбы добра со злом в мире, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завсектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России протоиерей Константин Татаринцев. Он напомнил слова Евангелия от Луки: "когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец". "То есть мы не имеем иллюзий, что до завершения временной жизни этого мира, сотворённого Господом (христиане верят во второе пришествие Иисуса Христа и конец света – ред.), все будет спокойно, благодатно, дипломатично, разрешено по-доброму, что мы будем существовать долго, безболезненно и безобидно", - сказал отец Константин Татаринцев. По его словам, борьба между силами добра и зла началась ещё до сотворения человека. "Падшие ангелы пошли на брань за Престол Божий, и архангел Михаил спросил: "Кто как Бог"? (что по-арамейски и звучит как его имя – ред.) и сам же ответил: "Никто", и ополчил оставшихся верных Господу ангелов на борьбу за честь и славу Престола Божьего, как бы низвергнув восставших ангелов - бесов и дьявола - в этот временный мир, на землю, где эта брань продолжается. Проекция этой брани между добром и злом на нашу земную историю показывает, что эта борьба будет идти и далее. И посему воинское служение, подразумевающее защиту наших святынь, нашей государственности, идентичности, является священной обязанностью", - заключил собеседник агентства.
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россия, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь
Священник рассказал, почему защита Родины является священной обязанностью

Протоиерей Татаринцев назвал защиту Родины частью борьбы добра со злом в мире

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Священнослужитель
 Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 августа – РИА Новости. Защита Родины является священной обязанностью, это часть борьбы добра со злом в мире, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завсектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами России протоиерей Константин Татаринцев.
Он напомнил слова Евангелия от Луки: "когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец". "То есть мы не имеем иллюзий, что до завершения временной жизни этого мира, сотворённого Господом (христиане верят во второе пришествие Иисуса Христа и конец света – ред.), все будет спокойно, благодатно, дипломатично, разрешено по-доброму, что мы будем существовать долго, безболезненно и безобидно", - сказал отец Константин Татаринцев.
«
По его словам, борьба между силами добра и зла началась ещё до сотворения человека.
"Падшие ангелы пошли на брань за Престол Божий, и архангел Михаил спросил: "Кто как Бог"? (что по-арамейски и звучит как его имя – ред.) и сам же ответил: "Никто", и ополчил оставшихся верных Господу ангелов на борьбу за честь и славу Престола Божьего, как бы низвергнув восставших ангелов - бесов и дьявола - в этот временный мир, на землю, где эта брань продолжается. Проекция этой брани между добром и злом на нашу земную историю показывает, что эта борьба будет идти и далее. И посему воинское служение, подразумевающее защиту наших святынь, нашей государственности, идентичности, является священной обязанностью", - заключил собеседник агентства.
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