https://ria.ru/20240810/rossija-1965328752.html
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного" - РИА Новости, 10.08.2024
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"
В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:11
2024-08-10T04:11
2024-08-10T04:12
россия
венесуэла
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965266223_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_fdc44dc2131fd666aae6e79b5573b5a3.jpg
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов. "Рады успешному развитию сотрудничества и регулярному делегационному обмену по линии военно-морских ведомств России и Венесуэлы. Благодарны венесуэльским партнёрам за тёплый приём и отличную организацию пребывания учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Боливарианской Республике", - заявил Соколов, слова которого распространила дипмиссия РФ в Каракасе. Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный" в пятницу завершил деловой визит в Венесуэлу. Как рассказали в российском посольстве, в ходе визита экипаж корабля и курсанты военно-учебных заведений ВМФ России посетили знаковые места венесуэльской столицы и провели дружеский футбольный матч с венесуэльскими коллегами. В составе отряда вместе со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Ельня" "Смольный" выполняет дальний атлантический поход, за неделю до визита в Венесуэлу они посещали Кубу. Перед отбытием в венесуэльском порту Ла-Гуайра "Смольный" посетили главнокомандующий ВМС Боливарианской Республики адмирал Нейл Вильямисар и начальник главного штаба вице-адмирал Эдвард Сентено. В памятной записи в книге почётных посетителей корабля адмирал Вильямисар отметил крепкие узы дружбы между ВМФ России и ВМС Венесуэлы, а также выразил надежду в скором времени снова увидеть российских моряков на венесуэльской земле.
https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html
https://ria.ru/20240730/fregat-1962872651.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965266223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ca369e00dbfde787dfffc0b1cf6823a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, каракас
Россия, Венесуэла, Каракас
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"
Посольство: в России рады сотрудничеству с Венесуэлой по линии ВМФ
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов.
«
"Рады успешному развитию сотрудничества и регулярному делегационному обмену по линии военно-морских ведомств России и Венесуэлы. Благодарны венесуэльским партнёрам за тёплый приём и отличную организацию пребывания учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Боливарианской Республике", - заявил Соколов, слова которого распространила дипмиссия РФ в Каракасе.
Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный" в пятницу завершил деловой визит в Венесуэлу.
Как рассказали в российском посольстве, в ходе визита экипаж корабля и курсанты военно-учебных заведений ВМФ России посетили знаковые места венесуэльской столицы и провели дружеский футбольный матч с венесуэльскими коллегами.
В составе отряда вместе со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Ельня" "Смольный" выполняет дальний атлантический поход, за неделю до визита в Венесуэлу они посещали Кубу
.
Перед отбытием в венесуэльском порту Ла-Гуайра "Смольный" посетили главнокомандующий ВМС Боливарианской Республики адмирал Нейл Вильямисар и начальник главного штаба вице-адмирал Эдвард Сентено. В памятной записи в книге почётных посетителей корабля адмирал Вильямисар отметил крепкие узы дружбы между ВМФ России и ВМС Венесуэлы, а также выразил надежду в скором времени снова увидеть российских моряков на венесуэльской земле.