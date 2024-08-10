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Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного" - РИА Новости, 10.08.2024
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04:11 10.08.2024 (обновлено: 04:12 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rossija-1965328752.html
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного" - РИА Новости, 10.08.2024
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"
В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:11
2024-08-10T04:12
россия
венесуэла
каракас
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов. "Рады успешному развитию сотрудничества и регулярному делегационному обмену по линии военно-морских ведомств России и Венесуэлы. Благодарны венесуэльским партнёрам за тёплый приём и отличную организацию пребывания учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Боливарианской Республике", - заявил Соколов, слова которого распространила дипмиссия РФ в Каракасе. Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный" в пятницу завершил деловой визит в Венесуэлу. Как рассказали в российском посольстве, в ходе визита экипаж корабля и курсанты военно-учебных заведений ВМФ России посетили знаковые места венесуэльской столицы и провели дружеский футбольный матч с венесуэльскими коллегами. В составе отряда вместе со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Ельня" "Смольный" выполняет дальний атлантический поход, за неделю до визита в Венесуэлу они посещали Кубу. Перед отбытием в венесуэльском порту Ла-Гуайра "Смольный" посетили главнокомандующий ВМС Боливарианской Республики адмирал Нейл Вильямисар и начальник главного штаба вице-адмирал Эдвард Сентено. В памятной записи в книге почётных посетителей корабля адмирал Вильямисар отметил крепкие узы дружбы между ВМФ России и ВМС Венесуэлы, а также выразил надежду в скором времени снова увидеть российских моряков на венесуэльской земле.
https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html
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россия
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россия, венесуэла, каракас
Россия, Венесуэла, Каракас
Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"

Посольство: в России рады сотрудничеству с Венесуэлой по линии ВМФ

© AP Photo / Matias DelacroixРоссийский учебный корабль "Смольный" в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Российский учебный корабль Смольный в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Российский учебный корабль "Смольный" в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов.
«
"Рады успешному развитию сотрудничества и регулярному делегационному обмену по линии военно-морских ведомств России и Венесуэлы. Благодарны венесуэльским партнёрам за тёплый приём и отличную организацию пребывания учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Боливарианской Республике", - заявил Соколов, слова которого распространила дипмиссия РФ в Каракасе.
Танкер-снабженец Академик Пашин в венесуэльском порту Ла-Гуайра - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Посол прокомментировал визит российских кораблей в Венесуэлу
6 июля, 21:47
Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный" в пятницу завершил деловой визит в Венесуэлу.
Как рассказали в российском посольстве, в ходе визита экипаж корабля и курсанты военно-учебных заведений ВМФ России посетили знаковые места венесуэльской столицы и провели дружеский футбольный матч с венесуэльскими коллегами.
В составе отряда вместе со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Ельня" "Смольный" выполняет дальний атлантический поход, за неделю до визита в Венесуэлу они посещали Кубу.
Перед отбытием в венесуэльском порту Ла-Гуайра "Смольный" посетили главнокомандующий ВМС Боливарианской Республики адмирал Нейл Вильямисар и начальник главного штаба вице-адмирал Эдвард Сентено. В памятной записи в книге почётных посетителей корабля адмирал Вильямисар отметил крепкие узы дружбы между ВМФ России и ВМС Венесуэлы, а также выразил надежду в скором времени снова увидеть российских моряков на венесуэльской земле.
Фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Российскому фрегату "Штандарт" разрешили зайти в испанский порт
30 июля, 11:25
 
РоссияВенесуэлаКаракас
 
 
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