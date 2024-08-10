https://ria.ru/20240810/rossija-1965328752.html

Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"

Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного" - РИА Новости, 10.08.2024

Россия поблагодарила Венесуэлу за теплый прием моряков "Смольного"

В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:11

2024-08-10T04:11

2024-08-10T04:12

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венесуэла

каракас

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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В России рады успешному сотрудничеству с Венесуэлой по линии военно-морского флота и благодарны партнерам за теплый приём учебного корабля "Смольный", заявил временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов. "Рады успешному развитию сотрудничества и регулярному делегационному обмену по линии военно-морских ведомств России и Венесуэлы. Благодарны венесуэльским партнёрам за тёплый приём и отличную организацию пребывания учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Боливарианской Республике", - заявил Соколов, слова которого распространила дипмиссия РФ в Каракасе. Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный" в пятницу завершил деловой визит в Венесуэлу. Как рассказали в российском посольстве, в ходе визита экипаж корабля и курсанты военно-учебных заведений ВМФ России посетили знаковые места венесуэльской столицы и провели дружеский футбольный матч с венесуэльскими коллегами. В составе отряда вместе со сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Ельня" "Смольный" выполняет дальний атлантический поход, за неделю до визита в Венесуэлу они посещали Кубу. Перед отбытием в венесуэльском порту Ла-Гуайра "Смольный" посетили главнокомандующий ВМС Боливарианской Республики адмирал Нейл Вильямисар и начальник главного штаба вице-адмирал Эдвард Сентено. В памятной записи в книге почётных посетителей корабля адмирал Вильямисар отметил крепкие узы дружбы между ВМФ России и ВМС Венесуэлы, а также выразил надежду в скором времени снова увидеть российских моряков на венесуэльской земле.

https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html

https://ria.ru/20240730/fregat-1962872651.html

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венесуэла

каракас

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россия, венесуэла, каракас