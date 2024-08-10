https://ria.ru/20240810/rosatom-1965367781.html

Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме"

Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 10.08.2024

Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме"

Курская АЭС продолжает работать штатно, радиационный фон на площадке атомной станции и в городе Курчатове находится в пределах природных значений, сообщил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:37

2024-08-10T12:37

2024-08-10T12:37

курчатов

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Курская АЭС продолжает работать штатно, радиационный фон на площадке атомной станции и в городе Курчатове находится в пределах природных значений, сообщил "Росатом". "В сложившихся непростых условиях Курская АЭС продолжает работать штатно. В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок - 945 МВт, 4-й блок - 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации", - отмечает "Росатом". "Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений", - подчеркивает госкорпорация.

https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

курчатов

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курчатов, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество