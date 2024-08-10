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Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 10.08.2024
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12:37 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965367781.html
Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме"
Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 10.08.2024
Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме"
Курская АЭС продолжает работать штатно, радиационный фон на площадке атомной станции и в городе Курчатове находится в пределах природных значений, сообщил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:37
2024-08-10T12:37
курчатов
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Курская АЭС продолжает работать штатно, радиационный фон на площадке атомной станции и в городе Курчатове находится в пределах природных значений, сообщил "Росатом". "В сложившихся непростых условиях Курская АЭС продолжает работать штатно. В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок - 945 МВт, 4-й блок - 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации", - отмечает "Росатом". "Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений", - подчеркивает госкорпорация.
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курчатов, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Курчатов, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Курская АЭС работает штатно, заявили в "Росатоме"

"Росатом": радиационный фон на Курской АЭС в пределах природных значений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Курская АЭС продолжает работать штатно, радиационный фон на площадке атомной станции и в городе Курчатове находится в пределах природных значений, сообщил "Росатом".
"В сложившихся непростых условиях Курская АЭС продолжает работать штатно. В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок - 945 МВт, 4-й блок - 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации", - отмечает "Росатом".
"Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений", - подчеркивает госкорпорация.
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КурчатовКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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