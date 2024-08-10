https://ria.ru/20240810/rogov-1965356529.html

ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов

ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.08.2024

ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:23

2024-08-10T11:23

2024-08-10T11:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

брянская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска стянули резервные силы к границам Белгородской области. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перебросили к Белгородской границе подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS". "Украинские боевики могут попытаться атаковать Белгородскую область. Сейчас к ее границам стянуты боеспособные резервы ВСУ", - сказал Рогов. Накануне в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

белгородская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, брянская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность