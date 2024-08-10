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ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rogov-1965356529.html
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:23
2024-08-10T11:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска стянули резервные силы к границам Белгородской области. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перебросили к Белгородской границе подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS". "Украинские боевики могут попытаться атаковать Белгородскую область. Сейчас к ее границам стянуты боеспособные резервы ВСУ", - сказал Рогов. Накануне в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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белгородская область, брянская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ стянули резервные войска к границам Белгородской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска стянули резервные силы к границам Белгородской области.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перебросили к Белгородской границе подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS".
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"Украинские боевики могут попытаться атаковать Белгородскую область. Сейчас к ее границам стянуты боеспособные резервы ВСУ", - сказал Рогов.
Накануне в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБрянская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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