https://ria.ru/20240810/rogov-1965356529.html
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:23
2024-08-10T11:23
2024-08-10T11:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска стянули резервные силы к границам Белгородской области. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ перебросили к Белгородской границе подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS". "Украинские боевики могут попытаться атаковать Белгородскую область. Сейчас к ее границам стянуты боеспособные резервы ВСУ", - сказал Рогов. Накануне в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, брянская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стянули резервные силы к Белгородской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ стянули резервные войска к границам Белгородской области