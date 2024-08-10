https://ria.ru/20240810/rogov-1965328933.html

Британские инструкторы готовят ВСУ для форсирования Днепра, заявил Рогов

Британские инструкторы готовят ВСУ для форсирования Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 10.08.2024

Британские инструкторы готовят ВСУ для форсирования Днепра, заявил Рогов

Морских пехотинцев ВСУ на протяжении последнего месяца британские инструкторы активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:17

2024-08-10T04:17

2024-08-10T04:17

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энергодар

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Морских пехотинцев ВСУ на протяжении последнего месяца британские инструкторы активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На протяжении последнего месяца морских пехотинцев ВСУ активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Речь идет о боевиках из двух бригад", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для этих целей переброшены подразделения с херсонского направления, участвовавшие в боях в островной части Днепра. "Последние пару месяцев мы видим, что ВСУ подготавливают почву для возможной атаки, нанося систематические удары дронами и артиллерией по энергетической инфраструктуре Энергодара и Каменско-Днепровскому району Запорожской области", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, вооруженные силы украины