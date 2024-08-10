https://ria.ru/20240810/putin-1965435044.html

Путин направил приветствие участникам форума "Машук"

Путин направил приветствие участникам форума "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024

Путин направил приветствие участникам форума "Машук"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:14

2024-08-10T21:14

2024-08-10T21:14

общество

россия

пятигорск

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что лучшие проекты и инициативы участников мероприятия обязательно будут востребованы в практической деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Пятигорске, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук". Уверен, что столь широкий формат мероприятия позволит участникам поделиться опытом и навыками, завязать профессиональные и личные контакты. А ваши лучшие проекты и инициативы обязательно будут востребованы в практической деятельности", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что форум объединил на своей площадке множество талантливых, открытых, вдохновлённых, смелых, творческих активистов Движения первых, преподавателей, специалистов по воспитательной работе и дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей. Лидер РФ подчеркнул, что в год семьи в столицу Северо-Кавказского федерального округа приехали целые семейные династии, посвятившие себя подвижническому труду на ниве образования и просвещения. "Желаю вам успехов в реализации намеченных планов", - добавил он в телеграмме. По данным на сайте форума, "Машук" проходит с 9 по 23 августа в Пятигорске Ставропольского края у подножия горы Машук. Форум объединил 2200 участников от 14 до 35 лет.

https://ria.ru/20240806/molodezh-1964391614.html

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html

россия

пятигорск

северо-кавказский федеральный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин