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Путин направил приветствие участникам форума "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024
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21:14 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/putin-1965435044.html
Путин направил приветствие участникам форума "Машук"
Путин направил приветствие участникам форума "Машук" - РИА Новости, 10.08.2024
Путин направил приветствие участникам форума "Машук"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:14
2024-08-10T21:14
общество
россия
пятигорск
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что лучшие проекты и инициативы участников мероприятия обязательно будут востребованы в практической деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Пятигорске, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук". Уверен, что столь широкий формат мероприятия позволит участникам поделиться опытом и навыками, завязать профессиональные и личные контакты. А ваши лучшие проекты и инициативы обязательно будут востребованы в практической деятельности", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что форум объединил на своей площадке множество талантливых, открытых, вдохновлённых, смелых, творческих активистов Движения первых, преподавателей, специалистов по воспитательной работе и дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей. Лидер РФ подчеркнул, что в год семьи в столицу Северо-Кавказского федерального округа приехали целые семейные династии, посвятившие себя подвижническому труду на ниве образования и просвещения. "Желаю вам успехов в реализации намеченных планов", - добавил он в телеграмме. По данным на сайте форума, "Машук" проходит с 9 по 23 августа в Пятигорске Ставропольского края у подножия горы Машук. Форум объединил 2200 участников от 14 до 35 лет.
https://ria.ru/20240806/molodezh-1964391614.html
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общество, россия, пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин
Общество, Россия, Пятигорск, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам форума "Машук"

Путин: лучшие проекты участников форума "Машук" обязательно будут востребованы

© Фото : Страница Молодежного форума «МАШУК» во ВКонтактеСеверо-Кавказский молодежный форум "Машук"
Северо-Кавказский молодежный форум Машук - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Страница Молодежного форума «МАШУК» во ВКонтакте
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что лучшие проекты и инициативы участников мероприятия обязательно будут востребованы в практической деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Пятигорске, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук". Уверен, что столь широкий формат мероприятия позволит участникам поделиться опытом и навыками, завязать профессиональные и личные контакты. А ваши лучшие проекты и инициативы обязательно будут востребованы в практической деятельности", - говорится в телеграмме.
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Президент также отметил, что форум объединил на своей площадке множество талантливых, открытых, вдохновлённых, смелых, творческих активистов Движения первых, преподавателей, специалистов по воспитательной работе и дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей.
Лидер РФ подчеркнул, что в год семьи в столицу Северо-Кавказского федерального округа приехали целые семейные династии, посвятившие себя подвижническому труду на ниве образования и просвещения.
"Желаю вам успехов в реализации намеченных планов", - добавил он в телеграмме.
По данным на сайте форума, "Машук" проходит с 9 по 23 августа в Пятигорске Ставропольского края у подножия горы Машук. Форум объединил 2200 участников от 14 до 35 лет.
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ОбществоРоссияПятигорскСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир Путин
 
 
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