Путин направил приветствие участникам форума "Машук"
Путин: лучшие проекты участников форума "Машук" обязательно будут востребованы
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", отметив, что лучшие проекты и инициативы участников мероприятия обязательно будут востребованы в практической деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Пятигорске, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Машук". Уверен, что столь широкий формат мероприятия позволит участникам поделиться опытом и навыками, завязать профессиональные и личные контакты. А ваши лучшие проекты и инициативы обязательно будут востребованы в практической деятельности", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что форум объединил на своей площадке множество талантливых, открытых, вдохновлённых, смелых, творческих активистов Движения первых, преподавателей, специалистов по воспитательной работе и дошкольному образованию, студентов педагогических вузов и колледжей.
Лидер РФ подчеркнул, что в год семьи в столицу Северо-Кавказского федерального округа приехали целые семейные династии, посвятившие себя подвижническому труду на ниве образования и просвещения.
"Желаю вам успехов в реализации намеченных планов", - добавил он в телеграмме.
По данным на сайте форума, "Машук" проходит с 9 по 23 августа в Пятигорске Ставропольского края у подножия горы Машук. Форум объединил 2200 участников от 14 до 35 лет.
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