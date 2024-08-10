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Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - РИА Новости, 10.08.2024
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Новое оружие России
 
14:10 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/pulemet-1965377761.html
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - РИА Новости, 10.08.2024
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
новое оружие россии
сергей уржумцев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.Здесь состоялась презентация нового оружия концерна "Калашников"."Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", - сообщил он.Пулемет повысит и расширит боевые возможности подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.Пулемет позволяет создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100-200 патронов.Разработан в двух исполнениях с длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника.
https://ria.ru/20240210/drony-1926539688.html
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сергей уржумцев, воздушно-десантные войска россии
Новое оружие России, Сергей Уржумцев, Воздушно-десантные войска России
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок

Ручной пулемет концерна "Калашников" РПЛ-20 выходит на рынок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРучной пулемет РПЛ-20, представленный в павильоне концерна "Калашников" на выставке вооружений в военно-патриотическом парке "Патриот"
Ручной пулемет РПЛ-20, представленный в павильоне концерна Калашников на выставке вооружений в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ручной пулемет РПЛ-20, представленный в павильоне концерна "Калашников" на выставке вооружений в военно-патриотическом парке "Патриот" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
Здесь состоялась презентация нового оружия концерна "Калашников".
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"Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", - сообщил он.
Пулемет повысит и расширит боевые возможности подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.
Пулемет позволяет создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100-200 патронов.
Разработан в двух исполнениях с длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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Новое оружие РоссииСергей УржумцевВоздушно-десантные войска России
 
 
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