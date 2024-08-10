https://ria.ru/20240810/pulemet-1965377761.html

Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок

Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - РИА Новости, 10.08.2024

Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок

Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:10

2024-08-10T14:10

2024-08-10T14:10

новое оружие россии

сергей уржумцев

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.Здесь состоялась презентация нового оружия концерна "Калашников"."Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", - сообщил он.Пулемет повысит и расширит боевые возможности подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.Пулемет позволяет создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100-200 патронов.Разработан в двух исполнениях с длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника.

https://ria.ru/20240210/drony-1926539688.html

https://ria.ru/20240210/rakety-1926539365.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей уржумцев, воздушно-десантные войска россии