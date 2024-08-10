https://ria.ru/20240810/pulemet-1965377761.html
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - РИА Новости, 10.08.2024
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
новое оружие россии
сергей уржумцев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.Здесь состоялась презентация нового оружия концерна "Калашников"."Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", - сообщил он.Пулемет повысит и расширит боевые возможности подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.Пулемет позволяет создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100-200 патронов.Разработан в двух исполнениях с длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника.
https://ria.ru/20240210/drony-1926539688.html
https://ria.ru/20240210/rakety-1926539365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей уржумцев, воздушно-десантные войска россии
Новое оружие России, Сергей Уржумцев, Воздушно-десантные войска России
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет концерна "Калашников" РПЛ-20 выходит на рынок
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время выходит на рынок, заявил журналистам в парке "Патриот" главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
Здесь состоялась презентация нового оружия концерна "Калашников".
"Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", - сообщил он.
Пулемет повысит и расширит боевые возможности подразделений Сухопутных войск, ВДВ
, морской пехоты и подразделений специального назначения.
Пулемет позволяет создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100-200 патронов.
Разработан в двух исполнениях с длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника.