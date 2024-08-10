https://ria.ru/20240810/puchdemon-1965317538.html

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию - РИА Новости, 10.08.2024

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, ранее вернувшийся в Испанию после почти семи лет бегства и выступивший в Барселоне, заявил в социальной... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:33

2024-08-10T00:33

2024-08-10T00:33

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МАДРИД, 10 авг - РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, ранее вернувшийся в Испанию после почти семи лет бегства и выступивший в Барселоне, заявил в социальной сети X, что вновь находится в Бельгии. "Сегодня я в Ватерлоо (городе в Бельгии - ред.) после нескольких чрезвычайно трудных дней. Нам необходимо проанализировать политическую ситуацию и рассмотреть глубинную причину операции, которая сделала возможным то, что произошло вчера (в четверг - ред.)", - написал политик. В своем сообщении Пучдемон подверг резкой критике полицию Каталонии и операцию по его задержанию, а также министра внутренних дел региона Жоана Игнаси Елену. Он также раскритиковал пресс-конференцию, которую организовали правоохранительные органы Каталонии в пятницу с целью объяснить провал операции по его поимке. "Я не могу поверить, что охота на ведьм, развязанная против некоторых конкретных людей только потому, что их видели рядом со мной в определенные моменты, ведется политиками, которые так много говорят о борьбе с репрессиями", - написал он. Кроме того, бывший глава Каталонии отметил, что у него никогда не было желания добровольно сдаться властям Испании или способствовать своему аресту. В этом контексте, по его словам, является неприемлемым то, что его преследуют по политическим мотивам, и что к нему не применяется закон об амнистии каталонских сепаратистов. В четверг в парламенте Каталонии прошло голосование по назначению члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании. Однако до его начала политик, выступив перед своими сторонниками в Барселоне, "исчез". Во время пятничной пресс-конференции полиция Каталонии заявила, что была готова арестовать Пучдемона в "самый идеальный" момент, но этому помешала "стена из людей". Так, сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали уже трех своих коллег, которые, предположительно, помогли скрыться Пучдемону. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена потребовал объяснений от полиции Каталонии и МВД королевства по провалившейся операции по поимке Пучдемона. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965270515.html

https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965132251.html

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в мире, каталония, испания, барселона (город), карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции