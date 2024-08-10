Протестующие в Белграде блокировали центральный железнодорожный вокзал
Противники добычи лития в Сербии блокировали работу центрального ж/д вокзала
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия
БЕЛГРАД, 10 авг - РИА Новости. Противники добычи лития в Сербии после блокады моста на международной трассе Будапешт - Салоники блокировали работу центрального железнодорожного вокзала, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. В субботу массовая акция была назначена на 19.00 (20.00 мск) на площади Теразие в центре Белграда. Протест проводится под девизом "Рудника не будет", организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Ранее акции в разных городах страны поддержала прозападная оппозиция и СМИ.
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Демонстранты около 21.00 (22.00 мск) дошли колонной до здания железнодорожного вокзала, затем спустились из зала ожиданий к путям, многие вышли на рельсы.
Поездов и пригородных электричек в данный момент нет. Организаторы заявили, что оповестили "Железные дороги Сербии" о блокаде станций "Белград Центр" и "Нови Белград". Через эти станции ходит только один международный поезд Белград - Бар (Черногория), но они активно используются электричками "БГ-воз", которыми жители окраин Белграда добираются в центр города, а также скоростным поездом Белград - Нови-Сад.
Полиции в форме на месте событий нет.
Сербский президент Александр Вучич накануне заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить, граждане не должны беспокоиться.
МВД Сербии отчитался в пятницу о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге в субботу. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать мир и порядок на акции и предупредил, что каждое нарушение закона будет пресечено.
Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе - на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка).
Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году.
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Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер, сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты с инцидентами.
Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.