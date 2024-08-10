https://ria.ru/20240810/protestuyuschie-1965446138.html

Протестующие в Белграде блокировали центральный железнодорожный вокзал

Протестующие в Белграде блокировали центральный железнодорожный вокзал - РИА Новости, 10.08.2024

Протестующие в Белграде блокировали центральный железнодорожный вокзал

Противники добычи лития в Сербии после блокады моста на международной трассе Будапешт - Салоники блокировали работу центрального железнодорожного вокзала,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:36

2024-08-10T23:36

2024-08-10T23:36

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БЕЛГРАД, 10 авг - РИА Новости. Противники добычи лития в Сербии после блокады моста на международной трассе Будапешт - Салоники блокировали работу центрального железнодорожного вокзала, передает корреспондент РИА Новости. В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. В субботу массовая акция была назначена на 19.00 (20.00 мск) на площади Теразие в центре Белграда. Протест проводится под девизом "Рудника не будет", организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Ранее акции в разных городах страны поддержала прозападная оппозиция и СМИ. Участники митинга в центре сербской столице после блокады моста через реку Саву на международной трассе Будапешт - Салоники зашли в здание главного железнодорожного вокзала сербской столицы - станции "Белград Центр" - и остановили его работу. Демонстранты около 21.00 (22.00 мск) дошли колонной до здания железнодорожного вокзала, затем спустились из зала ожиданий к путям, многие вышли на рельсы. Поездов и пригородных электричек в данный момент нет. Организаторы заявили, что оповестили "Железные дороги Сербии" о блокаде станций "Белград Центр" и "Нови Белград". Через эти станции ходит только один международный поезд Белград - Бар (Черногория), но они активно используются электричками "БГ-воз", которыми жители окраин Белграда добираются в центр города, а также скоростным поездом Белград - Нови-Сад. Полиции в форме на месте событий нет. Сербский президент Александр Вучич накануне заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить, граждане не должны беспокоиться. МВД Сербии отчитался в пятницу о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге в субботу. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать мир и порядок на акции и предупредил, что каждое нарушение закона будет пресечено. Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе - на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году. Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер, сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты с инцидентами. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.

https://ria.ru/20240808/mid-1965017592.html

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в мире, сербия, белград (город), будапешт, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк