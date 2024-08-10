https://ria.ru/20240810/primore-1965337807.html

В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей

В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей - РИА Новости, 10.08.2024

В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей

Более 60 домов и 292 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются семь населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:39

2024-08-10T07:39

2024-08-10T07:46

происшествия

жилье

приморский край

россия

дальнереченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Более 60 домов и 292 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются семь населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "В результате прохождения обильных осадков на территории Приморского края в зоне затопления остаются 63 жилых дома и 292 приусадебных участка … В Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском и Кавалеровском муниципальных образованиях, а также в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах зафиксировано 18 перелив автодорог, нарушено транспортное сообщение с 7 населёнными пунктами", — говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в пяти муниципалитетах края от воды освободились 10 жилых домов, 53 приусадебных участка и два участка дорог. Также восстановлено транспортное сообщение с двумя населёнными пунктами. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.

https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html

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происшествия, жилье, приморский край, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024