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В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей - РИА Новости, 10.08.2024
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07:39 10.08.2024 (обновлено: 07:46 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/primore-1965337807.html
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей - РИА Новости, 10.08.2024
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей
Более 60 домов и 292 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются семь населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:39
2024-08-10T07:46
происшествия
жилье
приморский край
россия
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Более 60 домов и 292 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются семь населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. &quot;В результате прохождения обильных осадков на территории Приморского края в зоне затопления остаются 63 жилых дома и 292 приусадебных участка … В Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском и Кавалеровском муниципальных образованиях, а также в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах зафиксировано 18 перелив автодорог, нарушено транспортное сообщение с 7 населёнными пунктами&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в пяти муниципалитетах края от воды освободились 10 жилых домов, 53 приусадебных участка и два участка дорог. Также восстановлено транспортное сообщение с двумя населёнными пунктами. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
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происшествия, жилье, приморский край, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Приморский край, Россия, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей

МЧС: более 60 домов и 292 приусадебных участка остаются подтопленными в Приморье

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Более 60 домов и 292 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются семь населённых пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«

"В результате прохождения обильных осадков на территории Приморского края в зоне затопления остаются 63 жилых дома и 292 приусадебных участка … В Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском и Кавалеровском муниципальных образованиях, а также в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах зафиксировано 18 перелив автодорог, нарушено транспортное сообщение с 7 населёнными пунктами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в пяти муниципалитетах края от воды освободились 10 жилых домов, 53 приусадебных участка и два участка дорог. Также восстановлено транспортное сообщение с двумя населёнными пунктами.
На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
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ПроисшествияЖильеПриморский крайРоссияДальнереченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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