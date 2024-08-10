https://ria.ru/20240810/premer-1965445009.html

Премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране - РИА Новости, 10.08.2024

Премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Британский премьер Кир Стармер отменил отпуск на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков, сообщил в субботу телеканал Sky News. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:14

2024-08-10T23:14

2024-08-10T23:14

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер отменил отпуск на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков, сообщил в субботу телеканал Sky News. Накануне Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых. "Кир Стармер отменил свой отпуск на фоне того, как протесты продолжаются по всей стране", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал со ссылкой на Национальный совет начальников полиции (NPCC) пишет, что 779 человек задержаны в Великобритании с начала массовых протестов, из них 349 людям предъявлены обвинения. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html

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