Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.08.2024 (обновлено: 13:06 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам - РИА Новости, 10.08.2024
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:14
2024-08-10T13:06
политика
михаил мишустин
александр новак
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_d4e363269a8269cbf360b456fc29ac59.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной политики."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики", — уточнили в кабмине.Так, Александр Новак будет полностью координировать вопросы государственной климатической политики, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов, которой раньше занимался Дмитрий Патрушев."Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — добавили в правительстве.В свою очередь, за вице-премьером Татьяной Голиковой закрепили кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".Как подчеркивается, изменения внесли для организации эффективной работы кабинета министров.
https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html
https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6bc37adef371e2f935e7fde75fed58fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, михаил мишустин, александр новак, дмитрий патрушев
Политика, Михаил Мишустин, Александр Новак, Дмитрий Патрушев
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам

Мишустин перераспределил обязанности по нацпроектам между вице-премьерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной политики.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики", — уточнили в кабмине.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин поручил доработать новый нацпроект "Семья"
8 августа, 10:11
Так, Александр Новак будет полностью координировать вопросы государственной климатической политики, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов, которой раньше занимался Дмитрий Патрушев.
"Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — добавили в правительстве.
В свою очередь, за вице-премьером Татьяной Голиковой закрепили кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".
Как подчеркивается, изменения внесли для организации эффективной работы кабинета министров.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"
30 июля, 17:04
 
ПолитикаМихаил МишустинАлександр НовакДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала