https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html

Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам

Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам - РИА Новости, 10.08.2024

Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:14

2024-08-10T10:14

2024-08-10T13:06

политика

михаил мишустин

александр новак

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_d4e363269a8269cbf360b456fc29ac59.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной политики."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики", — уточнили в кабмине.Так, Александр Новак будет полностью координировать вопросы государственной климатической политики, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов, которой раньше занимался Дмитрий Патрушев."Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — добавили в правительстве.В свою очередь, за вице-премьером Татьяной Голиковой закрепили кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".Как подчеркивается, изменения внесли для организации эффективной работы кабинета министров.

https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html

https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, михаил мишустин, александр новак, дмитрий патрушев