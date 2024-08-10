https://ria.ru/20240810/pravitelstvo-1965350045.html
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам - РИА Новости, 10.08.2024
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:14
2024-08-10T10:14
2024-08-10T13:06
политика
михаил мишустин
александр новак
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной политики."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики", — уточнили в кабмине.Так, Александр Новак будет полностью координировать вопросы государственной климатической политики, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов, которой раньше занимался Дмитрий Патрушев."Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — добавили в правительстве.В свою очередь, за вице-премьером Татьяной Голиковой закрепили кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".Как подчеркивается, изменения внесли для организации эффективной работы кабинета министров.
https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html
https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, александр новак, дмитрий патрушев
Политика, Михаил Мишустин, Александр Новак, Дмитрий Патрушев
Вице-премьерам перераспределили обязанности по нацпроектам
Мишустин перераспределил обязанности по нацпроектам между вице-премьерами
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил
изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими нацпроекты и вопросы государственной политики.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики", — уточнили в кабмине.
Так, Александр Новак
будет полностью координировать вопросы государственной климатической политики, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов, которой раньше занимался Дмитрий Патрушев
.
"Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — добавили в правительстве.
В свою очередь, за вице-премьером Татьяной Голиковой закрепили кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".
Как подчеркивается, изменения внесли для организации эффективной работы кабинета министров.