https://ria.ru/20240810/postanovka-1965389325.html
Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары
Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары - РИА Новости, 10.08.2024
Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары
Тренер Денис Самохин рассказал журналистам, что новый произвольный танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного является посвящением его умершей от неизлечимой... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:21
2024-08-10T15:21
2024-08-10T15:21
фигурное катание
россия
балашиха
ирина хавронина
девид нарижный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917488380_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_6e1af999173704906afe4a9cd8b18874.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Анастасия Панина. Тренер Денис Самохин рассказал журналистам, что новый произвольный танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного является посвящением его умершей от неизлечимой болезни матери. Мать Самохина, заслуженный тренер России Наталья Дубинская, умерла от бокового амиотрофического склероза (БАС) в конце марта 2024 года. Хавронина и Нарижный показали фрагменты нового танца в рамках открытой тренировки на арене в Балашихе. "В произвольном танце мы показываем, как надо торопиться жить человеку с неизлечимой болезнью. У меня в конце марта умерла мама, и она умерла от той же самой болезни, что и композитор Эцио Боссо. Так что танец Иры и Девида в некотором роде посвящение. Да, исход будет один, но нужно дорожить своим сегодня и торопиться жить", - сказал Самохин. В ритмическом танце Хавронина и Нарижный взяли композицию Sex Machine Джеймса Брауна. "В ритм-танце мы искали интересные композиции, отталкиваясь от правил ISU. Они несколько лет уже немного похожи друг на друга - мюзиклы, 80-е, диско, теперь вот танцевальная вечеринка. Мы не хотели идти в диско и выбрали фанк. Как показал Лейк-Плэсид, большинство североамериканских дуэтов взяли диско. Не совсем понимаю, почему ISU повторяются в темах, не берут ни вальсы, ни характерные вещи. Получается одно и то же", - добавил тренер. Хавронина и Нарижный - бронзовые призеры чемпионата России и дважды серебряные призеры этапов Гран-при России.
https://rsport.ria.ru/20240810/trener-1965388594.html
https://rsport.ria.ru/20240809/angelopol-1965127854.html
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917488380_110:0:910:600_1920x0_80_0_0_c498298fed8b572ae12bc0670261d78f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балашиха, ирина хавронина, девид нарижный
Фигурное катание, Россия, Балашиха, Ирина Хавронина, Девид Нарижный
Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары
Фигуристы Хавронина и Нарижный посвятили постановку умершей матери тренера