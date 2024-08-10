https://ria.ru/20240810/postanovka-1965389325.html

Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары

Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары - РИА Новости, 10.08.2024

Тренер Хаврониной и Нарижного рассказал о постановке новой программы пары

Тренер Денис Самохин рассказал журналистам, что новый произвольный танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного является посвящением его умершей от неизлечимой... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:21

2024-08-10T15:21

2024-08-10T15:21

фигурное катание

россия

балашиха

ирина хавронина

девид нарижный

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Анастасия Панина. Тренер Денис Самохин рассказал журналистам, что новый произвольный танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного является посвящением его умершей от неизлечимой болезни матери. Мать Самохина, заслуженный тренер России Наталья Дубинская, умерла от бокового амиотрофического склероза (БАС) в конце марта 2024 года. Хавронина и Нарижный показали фрагменты нового танца в рамках открытой тренировки на арене в Балашихе. "В произвольном танце мы показываем, как надо торопиться жить человеку с неизлечимой болезнью. У меня в конце марта умерла мама, и она умерла от той же самой болезни, что и композитор Эцио Боссо. Так что танец Иры и Девида в некотором роде посвящение. Да, исход будет один, но нужно дорожить своим сегодня и торопиться жить", - сказал Самохин. В ритмическом танце Хавронина и Нарижный взяли композицию Sex Machine Джеймса Брауна. "В ритм-танце мы искали интересные композиции, отталкиваясь от правил ISU. Они несколько лет уже немного похожи друг на друга - мюзиклы, 80-е, диско, теперь вот танцевальная вечеринка. Мы не хотели идти в диско и выбрали фанк. Как показал Лейк-Плэсид, большинство североамериканских дуэтов взяли диско. Не совсем понимаю, почему ISU повторяются в темах, не берут ни вальсы, ни характерные вещи. Получается одно и то же", - добавил тренер. Хавронина и Нарижный - бронзовые призеры чемпионата России и дважды серебряные призеры этапов Гран-при России.

https://rsport.ria.ru/20240810/trener-1965388594.html

https://rsport.ria.ru/20240809/angelopol-1965127854.html

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россия, балашиха, ирина хавронина, девид нарижный