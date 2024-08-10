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Главу Сергиева Посада арестовали по делу о взятке
Главу Сергиева Посада арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.08.2024
Главу Сергиева Посада арестовали по делу о взятке
Суд в Москве заключил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:09
2024-08-10T14:09
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сергиев посад
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд в Москве заключил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале."Тверской районный суд города Москвы с учетом приведенных доводов удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток", — говорится в сообщении.Сегодня в ГСУ СК России по Подмосковью сообщили о задержании главы округа и руководителя местного МФЦ Юлии Каминской. Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а руководителя МФЦ — в даче взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве в том же размере.По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019 по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.Кроме того, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МФЦ фиктивно трудоустроила на различные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала подозреваемая. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.Тверской суд Москвы еще в пятницу отправил Каминскую в СИЗО.
https://ria.ru/20240809/sevastopol-1965199670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергиев посад, москва, происшествия
Сергиев Посад, Москва, Происшествия
Главу Сергиева Посада арестовали по делу о взятке
Главу Сергиева Посада заключили под стражу до 9 октября
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Суд в Москве заключил главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова под стражу до 9 октября, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале
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"Тверской районный суд города Москвы с учетом приведенных доводов удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 9 октября 2024 года. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток", — говорится в сообщении.
Сегодня в ГСУ СК России
по Подмосковью сообщили о задержании главы округа и руководителя местного МФЦ Юлии Каминской. Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а руководителя МФЦ — в даче взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве в том же размере.
По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019 по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
Кроме того, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МФЦ фиктивно трудоустроила на различные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала подозреваемая. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.
Тверской суд Москвы еще в пятницу отправил Каминскую в СИЗО.