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Жительница Донецка рассказала, как помогала семье, попавшей под обстрел ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965441852.html
Жительница Донецка рассказала, как помогала семье, попавшей под обстрел ВСУ
Жительница Донецка рассказала, как помогала семье, попавшей под обстрел ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Жительница Донецка рассказала, как помогала семье, попавшей под обстрел ВСУ
Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как оказывала помощь семейной паре, попавшей под обстрел ВСУ, в результате которого мужчина погиб, а его супруга была РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:36
2024-08-10T22:36
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как оказывала помощь семейной паре, попавшей под обстрел ВСУ, в результате которого мужчина погиб, а его супруга была госпитализирована. Обстрел произошел в Кировском районе города. Снаряд попал в огород частного жилого дома. Разлетевшиеся осколки задели семейную пару возле дверей их дома. Мужчина от полученных травм погиб на месте, а его жену увезла бригада скорой помощи, рассказала, жительница соседнего дома Зинаида Александровна. "Когда мы вышли, оказывали первую помощь, перевязывали саму хозяйку. А он (её муж) в коридор хотел пойти и потерял сознание, у него ранение в живот, мы там заклеивали все. Приехала скорая, делали что-то кардиографом, а он уже... (погиб)", - сказала она. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка украинскими войсками погиб один мирный житель 1953 года рождения, ранены два человека: в Кировском районе женщина 1952 года рождения и в Куйбышевском районе мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что обстрел Кировского района велся с применением "натовской" артиллерии калибром 155 миллиметров. По сообщениям представительства, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики, выпустив 62 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Повреждено пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк
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кировский район, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Жительница Донецка рассказала, как помогала семье, попавшей под обстрел ВСУ

Жительница Донецка рассказала, как оказывали помощь попавшей под обстрел семье

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Донецку
Последствия атаки ВФУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как оказывала помощь семейной паре, попавшей под обстрел ВСУ, в результате которого мужчина погиб, а его супруга была госпитализирована.
Обстрел произошел в Кировском районе города. Снаряд попал в огород частного жилого дома. Разлетевшиеся осколки задели семейную пару возле дверей их дома.
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Мужчина от полученных травм погиб на месте, а его жену увезла бригада скорой помощи, рассказала, жительница соседнего дома Зинаида Александровна.
«
"Когда мы вышли, оказывали первую помощь, перевязывали саму хозяйку. А он (её муж) в коридор хотел пойти и потерял сознание, у него ранение в живот, мы там заклеивали все. Приехала скорая, делали что-то кардиографом, а он уже... (погиб)", - сказала она.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка украинскими войсками погиб один мирный житель 1953 года рождения, ранены два человека: в Кировском районе женщина 1952 года рождения и в Куйбышевском районе мужчина 2001 года рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что обстрел Кировского района велся с применением "натовской" артиллерии калибром 155 миллиметров. По сообщениям представительства, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики, выпустив 62 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Повреждено пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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