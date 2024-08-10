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ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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16:37 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965399358.html
ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области
ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области
Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:37
2024-08-10T16:37
курская область
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
единая россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской области, сообщили в партии. "Единая Россия направила новые партии гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Грузы выехали из Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов. В фурах - продукты, детское питание, вода, медикаменты, бытовая химия и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Единой России". Волонтеры партии и "Молодой Гвардии Единой России" в распределительном центре в Курске распределяют полученную помощь, доставляют её в пункты временного размещения в соответствии с адресными потребностями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, единая россия, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии
Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России
ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области

ЕР направила новые партии гумпомощи с едой и медикаментами в Курскую область

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской области, сообщили в партии.
"Единая Россия направила новые партии гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Грузы выехали из Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов. В фурах - продукты, детское питание, вода, медикаменты, бытовая химия и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Единой России".
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Вчера, 15:20
Волонтеры партии и "Молодой Гвардии Единой России" в распределительном центре в Курске распределяют полученную помощь, доставляют её в пункты временного размещения в соответствии с адресными потребностями.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Вчера, 14:50
 
Курская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
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