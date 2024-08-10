ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области
ЕР направила новые партии гумпомощи с едой и медикаментами в Курскую область
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской области, сообщили в партии.
"Единая Россия направила новые партии гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Грузы выехали из Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов. В фурах - продукты, детское питание, вода, медикаменты, бытовая химия и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Единой России".
Волонтеры партии и "Молодой Гвардии Единой России" в распределительном центре в Курске распределяют полученную помощь, доставляют её в пункты временного размещения в соответствии с адресными потребностями.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.