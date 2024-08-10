https://ria.ru/20240810/pomosch-1965399358.html

ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области

ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

ЕР направила гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области

Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:37

2024-08-10T16:37

2024-08-10T16:37

курская область

россия

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" направила новые партии гуманитарной помощи с продуктами, детским питанием, водой и медикаментами для пострадавших жителей Курской области, сообщили в партии. "Единая Россия направила новые партии гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Грузы выехали из Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов. В фурах - продукты, детское питание, вода, медикаменты, бытовая химия и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Единой России". Волонтеры партии и "Молодой Гвардии Единой России" в распределительном центре в Курске распределяют полученную помощь, доставляют её в пункты временного размещения в соответствии с адресными потребностями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, единая россия, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии