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"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области

"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области

"Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:39

2024-08-10T10:39

2024-08-10T10:39

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

молодая гвардия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и питание, сообщили в официальном Telegram-канале МГЕР. "Молодая Гвардия" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей средства личной гигиены, питание и вещи в пункты временного размещения Курской области", - говорится в сообщении организации. Активистов поблагодарил за помощь руководитель программы "Спаси ребенка" благотворительного фонда "Доктор Лиза" Владимир Хавшабо. "Здесь нам помогает аппарат уполномоченного по правам ребенка Курской области. Огромную помощь оказывают студенты и активисты "Молодой Гвардии". Спасибо всем за помощь!", - приводятся слова руководителя программы в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

https://ria.ru/20240807/pvr-1964761574.html

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курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии