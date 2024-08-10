"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области
"Молодая Гвардия" передала детям из Курской области питание и средства гигиены
Пункт временного размещения в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и питание, сообщили в официальном Telegram-канале МГЕР.
"Молодая Гвардия" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей средства личной гигиены, питание и вещи в пункты временного размещения Курской области", - говорится в сообщении организации.
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Активистов поблагодарил за помощь руководитель программы "Спаси ребенка" благотворительного фонда "Доктор Лиза" Владимир Хавшабо.
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"Здесь нам помогает аппарат уполномоченного по правам ребенка Курской области. Огромную помощь оказывают студенты и активисты "Молодой Гвардии". Спасибо всем за помощь!", - приводятся слова руководителя программы в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.