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"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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10:39 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965352728.html
"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области
"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области
"Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:39
2024-08-10T10:39
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
молодая гвардия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и питание, сообщили в официальном Telegram-канале МГЕР. "Молодая Гвардия" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей средства личной гигиены, питание и вещи в пункты временного размещения Курской области", - говорится в сообщении организации. Активистов поблагодарил за помощь руководитель программы "Спаси ребенка" благотворительного фонда "Доктор Лиза" Владимир Хавшабо. "Здесь нам помогает аппарат уполномоченного по правам ребенка Курской области. Огромную помощь оказывают студенты и активисты "Молодой Гвардии". Спасибо всем за помощь!", - приводятся слова руководителя программы в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия , Молодая гвардия Единой России
"Молодая Гвардия" передала помощь детям из Курской области

"Молодая Гвардия" передала детям из Курской области питание и средства гигиены

© Фото : МЧС России/TelegramПункт временного размещения в Курской области
Пункт временного размещения в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пункт временного размещения в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей в ПВР Курской области вещи, средства личной гигиены и питание, сообщили в официальном Telegram-канале МГЕР.
"Молодая Гвардия" совместно с благотворительным фондом "Доктор Лиза" передали для детей средства личной гигиены, питание и вещи в пункты временного размещения Курской области", - говорится в сообщении организации.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске
8 августа, 16:34
Активистов поблагодарил за помощь руководитель программы "Спаси ребенка" благотворительного фонда "Доктор Лиза" Владимир Хавшабо.
«
"Здесь нам помогает аппарат уполномоченного по правам ребенка Курской области. Огромную помощь оказывают студенты и активисты "Молодой Гвардии". Спасибо всем за помощь!", - приводятся слова руководителя программы в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Многодетные семьи из Курской области разместили в ПВР
7 августа, 20:30
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Курская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныМолодая гвардияМолодая гвардия Единой России
 
 
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