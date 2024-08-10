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Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда - РИА Новости, 10.08.2024
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23:31 10.08.2024 (обновлено: 23:32 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/poezd-1965445726.html
Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда
Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда - РИА Новости, 10.08.2024
Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T23:31
2024-08-10T23:32
россия
москва
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал перевозчика. "Назначаем дополнительные поезда в сообщении с Курском... № 220 Белгород – Москва, поезд проследует через Курск", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что отправляться из Курска новый поезд будет с 11 августа в 4.04 мск, а прибывать в Москву в 16.43. В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что назначен дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в регионе, также временно увеличена составность электропоезда "Ласточка", курсирующего в этом же направлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html
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россия, москва, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, федеральная пассажирская компания, ржд
Россия, Москва, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда

ФПК назначила дополнительный поезд между Курском и Москвой с 11 августа

© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Пассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал перевозчика.
"Назначаем дополнительные поезда в сообщении с Курском... № 220 Белгород – Москва, поезд проследует через Курск", - говорится в сообщении.
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Вчера, 22:14
В компании уточнили, что отправляться из Курска новый поезд будет с 11 августа в 4.04 мск, а прибывать в Москву в 16.43.
В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что назначен дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в регионе, также временно увеличена составность электропоезда "Ласточка", курсирующего в этом же направлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
8 августа, 14:17
 
РоссияМоскваКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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