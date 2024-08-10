Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда
ФПК назначила дополнительный поезд между Курском и Москвой с 11 августа
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Пассажирский поезд
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Пассажирский поезд. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал перевозчика.
"Назначаем дополнительные поезда в сообщении с Курском... № 220 Белгород – Москва, поезд проследует через Курск", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что отправляться из Курска новый поезд будет с 11 августа в 4.04 мск, а прибывать в Москву в 16.43.
В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что назначен дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в регионе, также временно увеличена составность электропоезда "Ласточка", курсирующего в этом же направлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
8 августа, 14:17