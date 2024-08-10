https://ria.ru/20240810/poezd-1965445726.html

Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда

Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда - РИА Новости, 10.08.2024

Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:31

2024-08-10T23:31

2024-08-10T23:32

россия

москва

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительный поезд, курсирующий между Курском и Москвой, сообщает Telegram-канал перевозчика. "Назначаем дополнительные поезда в сообщении с Курском... № 220 Белгород – Москва, поезд проследует через Курск", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что отправляться из Курска новый поезд будет с 11 августа в 4.04 мск, а прибывать в Москву в 16.43. В четверг Московская железная дорога (МЖД) сообщала, что назначен дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в регионе, также временно увеличена составность электропоезда "Ласточка", курсирующего в этом же направлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, федеральная пассажирская компания, ржд