https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965402627.html

В ОБСЕ отказались комментировать нападение на военкора Поддубного

В ОБСЕ отказались комментировать нападение на военкора Поддубного - РИА Новости, 10.08.2024

В ОБСЕ отказались комментировать нападение на военкора Поддубного

В ОБСЕ отказались комментировать РИА Новости нападение на российского военкора Евгения Поддубного, сославшись на отсутствие "достаточной информации". РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:59

2024-08-10T16:59

2024-08-10T17:08

обсе

евгений поддубный

ранение военкора поддубного в курской области

в мире

родион мирошник

вгтрк

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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. В ОБСЕ отказались комментировать РИА Новости нападение на российского военкора Евгения Поддубного, сославшись на отсутствие "достаточной информации"."Представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) не располагает достаточной информацией об этом инциденте, чтобы прокомментировать его", - сообщил РИА Новости старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дейн Коруга в ответ на соответствующий запрос.Собеседник агентства также напомнил, что мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ основывается на принципах, закрепленных в различных документах, принятых государствами-участниками ОБСЕ, и в целом на международных стандартах, в частности, определенных в Совместной декларации о свободе СМИ и демократии, принятой в 2023 году.В среду Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. В четверг утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обсе, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, в мире, родион мирошник, вгтрк