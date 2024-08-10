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Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/plennye-1965399644.html
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2024
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области
Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:42
2024-08-10T16:42
специальная военная операция на украине
сумская область
захар прилепин
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся российские раненные военнопленные, и принять меры по обеспечению гуманитарных условий их содержания и оказания врачебной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Депутат рассказал, что гуманитарный штаб Захара Прилепина по Сумской области получил информацию об отсутствии надлежащей срочной медицинской помощи раненым пленным в местах их временного размещения. "Прошу Международный Красный Крест выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области (тюрьмы, СИЗО, колонии) и срочно принять меры по обеспечению гуманитарных условий содержания и оказания врачебной помощи", - написал он.
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
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сумская область, захар прилепин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Захар Прилепин, Госдума РФ
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области

Депутат попросил МКК проверить места содержания военнопленных в Сумской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Международного комитета Красного Креста
Автомобиль Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся российские раненные военнопленные, и принять меры по обеспечению гуманитарных условий их содержания и оказания врачебной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что гуманитарный штаб Захара Прилепина по Сумской области получил информацию об отсутствии надлежащей срочной медицинской помощи раненым пленным в местах их временного размещения.
"Прошу Международный Красный Крест выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области (тюрьмы, СИЗО, колонии) и срочно принять меры по обеспечению гуманитарных условий содержания и оказания врачебной помощи", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьЗахар ПрилепинГосдума РФ
 
 
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