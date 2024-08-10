https://ria.ru/20240810/plennye-1965399644.html

Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области

Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2024

Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области

Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:42

2024-08-10T16:42

2024-08-10T16:42

специальная военная операция на украине

сумская область

захар прилепин

госдума рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся российские раненные военнопленные, и принять меры по обеспечению гуманитарных условий их содержания и оказания врачебной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Депутат рассказал, что гуманитарный штаб Захара Прилепина по Сумской области получил информацию об отсутствии надлежащей срочной медицинской помощи раненым пленным в местах их временного размещения. "Прошу Международный Красный Крест выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области (тюрьмы, СИЗО, колонии) и срочно принять меры по обеспечению гуманитарных условий содержания и оказания врачебной помощи", - написал он.

https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, захар прилепин, госдума рф