https://ria.ru/20240810/plennye-1965399644.html
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2024
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области
Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:42
2024-08-10T16:42
2024-08-10T16:42
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сумская область
захар прилепин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области, где содержатся российские раненные военнопленные, и принять меры по обеспечению гуманитарных условий их содержания и оказания врачебной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Депутат рассказал, что гуманитарный штаб Захара Прилепина по Сумской области получил информацию об отсутствии надлежащей срочной медицинской помощи раненым пленным в местах их временного размещения. "Прошу Международный Красный Крест выслать группы мониторинга в места заключения Сумской области (тюрьмы, СИЗО, колонии) и срочно принять меры по обеспечению гуманитарных условий содержания и оказания врачебной помощи", - написал он.
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, захар прилепин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Захар Прилепин, Госдума РФ
Депутат попросил проверить места содержания военнопленных в Сумской области
Депутат попросил МКК проверить места содержания военнопленных в Сумской области