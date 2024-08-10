https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров - РИА Новости, 10.08.2024

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:55

2024-08-10T11:55

2024-08-10T11:55

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россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского режима от этого предложения приведет к полной остановке помощи Вашингтона, пишет обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest."Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — отметил он.Берроуз подчеркнул, что многие эксперты не понимают, как Трамп планирует быстро урегулировать конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, кандидат в президенты США, скорее всего, сам попытается переговорить с Владимиром Путиным, но без участия европейцев.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков