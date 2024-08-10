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В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров - РИА Новости, 10.08.2024
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11:55 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров - РИА Новости, 10.08.2024
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:55
2024-08-10T11:55
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского режима от этого предложения приведет к полной остановке помощи Вашингтона, пишет обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest."Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — отметил он.Берроуз подчеркнул, что многие эксперты не понимают, как Трамп планирует быстро урегулировать конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, кандидат в президенты США, скорее всего, сам попытается переговорить с Владимиром Путиным, но без участия европейцев.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

NI: отказ Зеленского от плана Трампа по диалогу с РФ приведет к концу помощи США

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США он может потребовать от Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а отказ главы киевского режима от этого предложения приведет к полной остановке помощи Вашингтона, пишет обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest.
"Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — отметил он.
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Берроуз подчеркнул, что многие эксперты не понимают, как Трамп планирует быстро урегулировать конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, кандидат в президенты США, скорее всего, сам попытается переговорить с Владимиром Путиным, но без участия европейцев.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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