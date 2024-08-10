https://ria.ru/20240810/petrov-1965319846.html

Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову

Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову - РИА Новости, 10.08.2024

Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову

Генконсульство России добивается консульского доступа и телефонного разговора с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым, которого... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:03

2024-08-10T01:03

2024-08-10T02:05

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НЬЮ-ЙОРК, 10 авг - РИА Новости. Генконсульство России добивается консульского доступа и телефонного разговора с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым, которого американские власти обвиняют в нарушении экспортных ограничений, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина России и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК."Запрашиваем (в минюсте США — ред.) телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем", — сказал РИА Новости Захаров. Он добавил, что США уведомили Генконсульство России об экстрадиции россиянина.По данным американского минюста, Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк.По данным американских правоохранительных органов, Петров постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.

https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html

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россия, сша, нью-йорк (город), александра захарова, в мире