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Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову - РИА Новости, 10.08.2024
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01:03 10.08.2024 (обновлено: 02:05 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/petrov-1965319846.html
Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову
Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову - РИА Новости, 10.08.2024
Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову
Генконсульство России добивается консульского доступа и телефонного разговора с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым, которого... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:03
2024-08-10T02:05
россия
сша
нью-йорк (город)
александра захарова
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НЬЮ-ЙОРК, 10 авг - РИА Новости. Генконсульство России добивается консульского доступа и телефонного разговора с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым, которого американские власти обвиняют в нарушении экспортных ограничений, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина России и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.&quot;Запрашиваем (в минюсте США — ред.) телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем&quot;, — сказал РИА Новости Захаров. Он добавил, что США уведомили Генконсульство России об экстрадиции россиянина.По данным американского минюста, Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк.По данным американских правоохранительных органов, Петров постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
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россия, сша, нью-йорк (город), александра захарова, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), Александра Захарова, В мире
Генконсульство в США добивается консульского доступа к россиянину Петрову

Захаров: генконсульство добивается телефонного разговора с Петровым

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 авг - РИА Новости. Генконсульство России добивается консульского доступа и телефонного разговора с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым, которого американские власти обвиняют в нарушении экспортных ограничений, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.
Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина России и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.
«

"Запрашиваем (в минюсте США — ред.) телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем", — сказал РИА Новости Захаров. Он добавил, что США уведомили Генконсульство России об экстрадиции россиянина.

По данным американского минюста, Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк.
По данным американских правоохранительных органов, Петров постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
Вчера, 22:56
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)Александра ЗахароваВ мире
 
 
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