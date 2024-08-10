https://ria.ru/20240810/peterburg-1965414352.html

Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок

Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок - РИА Новости, 10.08.2024

Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок

"Фонтаны" могут возникать в определенных местах из сети ливневой канализации в Санкт-Петербурге из-за того, что система работает с максимальной нагрузкой в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:54

2024-08-10T18:54

2024-08-10T18:54

жкх

санкт-петербург

экология в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. "Фонтаны" могут возникать в определенных местах из сети ливневой канализации в Санкт-Петербурге из-за того, что система работает с максимальной нагрузкой в связи с сильными дождями в субботу, сообщил городской "Водоканал". "Из-за выпадения большого количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси", – говорится в сообщении. Как отмечает "Водоканал", пока по объему выпавших осадков в Петербурге лидируют Центральный, Фрунзенский, Красносельский и Петроградский районы. Так, в Центральном районе в субботу днем на короткое время "по техническим причинам" закрывали на выход второй вестибюль станции метро "Площадь Восстания", сообщили в петербургском метро. В настоящее время станция работает в обычном режиме.

https://ria.ru/20240707/liven-1958076666.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, санкт-петербург, экология в россии