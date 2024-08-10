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Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок - РИА Новости, 10.08.2024
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18:54 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/peterburg-1965414352.html
Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок
Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок - РИА Новости, 10.08.2024
Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок
"Фонтаны" могут возникать в определенных местах из сети ливневой канализации в Санкт-Петербурге из-за того, что система работает с максимальной нагрузкой в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:54
2024-08-10T18:54
жкх
санкт-петербург
экология в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. "Фонтаны" могут возникать в определенных местах из сети ливневой канализации в Санкт-Петербурге из-за того, что система работает с максимальной нагрузкой в связи с сильными дождями в субботу, сообщил городской "Водоканал". "Из-за выпадения большого количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси", – говорится в сообщении. Как отмечает "Водоканал", пока по объему выпавших осадков в Петербурге лидируют Центральный, Фрунзенский, Красносельский и Петроградский районы. Так, в Центральном районе в субботу днем на короткое время "по техническим причинам" закрывали на выход второй вестибюль станции метро "Площадь Восстания", сообщили в петербургском метро. В настоящее время станция работает в обычном режиме.
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жкх, санкт-петербург, экология в россии
ЖКХ, Санкт-Петербург, Экология в России
Петербуржцев предупредили о возможных "фонтанах" из ливневок

Водоканал: в Петербурге из-за сильных дождей могут возникать фонтаны из ливневок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодосток
Водосток - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. "Фонтаны" могут возникать в определенных местах из сети ливневой канализации в Санкт-Петербурге из-за того, что система работает с максимальной нагрузкой в связи с сильными дождями в субботу, сообщил городской "Водоканал".
«
"Из-за выпадения большого количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси", – говорится в сообщении.
Как отмечает "Водоканал", пока по объему выпавших осадков в Петербурге лидируют Центральный, Фрунзенский, Красносельский и Петроградский районы.
Так, в Центральном районе в субботу днем на короткое время "по техническим причинам" закрывали на выход второй вестибюль станции метро "Площадь Восстания", сообщили в петербургском метро. В настоящее время станция работает в обычном режиме.
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Выход из метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрывали из-за ливня
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ЖКХСанкт-ПетербургЭкология в России
 
 
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