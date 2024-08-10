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Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора" - РИА Новости, 10.08.2024
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11:34 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/peterburg-1965357405.html
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора" - РИА Новости, 10.08.2024
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:34
2024-08-10T11:34
происшествия
россия
нева (река)
северо-западная транспортная прокуратура
"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщало, что в пятницу ближе к ночи катер, капитан которого не справился с управлением, навалился на цепи крепления швартовых бочек корабля. Легендарный крейсер не получил повреждений. Водитель, 45-летний местный житель, скрылся с места происшествия. Позднее транспортная полиция уточнила, что он доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте для разбирательства. "По факту инцидента с навалом маломерного судна на крейсер "Аврора" организована проверка", – сказал представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также проверку проводит транспортная полиция, информировало ранее ведомство. Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.
https://ria.ru/20240727/moskva-1962362670.html
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происшествия, россия, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура, "аврора"
Происшествия, Россия, Нева (река), Северо-Западная транспортная прокуратура, "Аврора"
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"

Прокуратура начала проверку после навала катера на бочки крейсера "Аврора"

© РИА Новости / Алексей ДаничевКрейсер "Аврора"
Крейсер Аврора - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Крейсер "Аврора". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщало, что в пятницу ближе к ночи катер, капитан которого не справился с управлением, навалился на цепи крепления швартовых бочек корабля. Легендарный крейсер не получил повреждений. Водитель, 45-летний местный житель, скрылся с места происшествия. Позднее транспортная полиция уточнила, что он доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте для разбирательства.
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"По факту инцидента с навалом маломерного судна на крейсер "Аврора" организована проверка", – сказал представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Также проверку проводит транспортная полиция, информировало ранее ведомство.
Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.
Катер на Неве задел легендарный крейсер Аврора - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Петербурге катер навалился на швартовые бочки крейсера "Аврора"
Вчера, 00:55
 
ПроисшествияРоссияНева (река)Северо-Западная транспортная прокуратура"Аврора"
 
 
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