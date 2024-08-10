https://ria.ru/20240810/peterburg-1965357405.html
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора" - РИА Новости, 10.08.2024
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:34
2024-08-10T11:34
2024-08-10T11:34
происшествия
россия
нева (река)
северо-западная транспортная прокуратура
"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщало, что в пятницу ближе к ночи катер, капитан которого не справился с управлением, навалился на цепи крепления швартовых бочек корабля. Легендарный крейсер не получил повреждений. Водитель, 45-летний местный житель, скрылся с места происшествия. Позднее транспортная полиция уточнила, что он доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте для разбирательства. "По факту инцидента с навалом маломерного судна на крейсер "Аврора" организована проверка", – сказал представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также проверку проводит транспортная полиция, информировало ранее ведомство. Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.
https://ria.ru/20240727/moskva-1962362670.html
https://ria.ru/20240810/neva-1965319253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура, "аврора"
Происшествия, Россия, Нева (река), Северо-Западная транспортная прокуратура, "Аврора"
Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"
Прокуратура начала проверку после навала катера на бочки крейсера "Аврора"