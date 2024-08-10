https://ria.ru/20240810/peterburg-1965357405.html

Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"

Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора" - РИА Новости, 10.08.2024

Прокуратура начала проверку после инцидента с катером и крейсером "Аврора"

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:34

2024-08-10T11:34

2024-08-10T11:34

происшествия

россия

нева (река)

северо-западная транспортная прокуратура

"аврора"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщало, что в пятницу ближе к ночи катер, капитан которого не справился с управлением, навалился на цепи крепления швартовых бочек корабля. Легендарный крейсер не получил повреждений. Водитель, 45-летний местный житель, скрылся с места происшествия. Позднее транспортная полиция уточнила, что он доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте для разбирательства. "По факту инцидента с навалом маломерного судна на крейсер "Аврора" организована проверка", – сказал представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также проверку проводит транспортная полиция, информировало ранее ведомство. Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.

https://ria.ru/20240727/moskva-1962362670.html

https://ria.ru/20240810/neva-1965319253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура, "аврора"