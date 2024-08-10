https://ria.ru/20240810/patrushev-1965350473.html

Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода"

Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода" - РИА Новости, 10.08.2024

Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода"

Координация работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" передана вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, соответствующее решение принял... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:18

2024-08-10T10:18

2024-08-10T10:25

политика

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Координация работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" передана вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ."Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" – в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении кабмина о перераспределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов.

https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий патрушев