Рейтинг@Mail.ru
Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода" - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 10.08.2024 (обновлено: 10:25 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/patrushev-1965350473.html
Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода"
Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода" - РИА Новости, 10.08.2024
Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода"
Координация работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" передана вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, соответствующее решение принял... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:18
2024-08-10T10:25
политика
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_2f14b39842810ce61306c8c933b49861.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Координация работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" передана вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ."Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" – в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении кабмина о перераспределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов.
https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a0e6e79f6f42ae81b81f6e4defd02c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий патрушев
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев будет координировать работу над проектом "Чистая вода"

Патрушев будет координировать проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Координация работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" передана вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ.
"Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" – в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении кабмина о перераспределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов.
Мусор - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
6 августа, 11:55
 
ПолитикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала