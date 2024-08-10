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В Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
В Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен ВОВ - РИА Новости, 10.08.2024
В Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
Специалисты МЧС России обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Северной Осетии, сообщает министерство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:32
2024-08-10T06:32
2024-08-10T06:35
россия
моздокский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Северной Осетии, сообщает министерство в своем Telegram-канале. "В Северной Осетии обнаружены авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил две авиабомбы, найденные в Моздокском районе. Опасные находки были вывезены на полигон и уничтожены", - говорится в сообщении.
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россия, моздокский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Моздокский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
МЧС: в Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен войны