https://ria.ru/20240810/opasnost-1965409764.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:09

2024-08-10T18:09

2024-08-10T18:11

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_85921c776c6590e1cb8f319e156d85b7.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина