https://ria.ru/20240810/oon-1965426236.html

В ООН прокомментировали удар по школе в Газе

В ООН прокомментировали удар по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

В ООН прокомментировали удар по школе в Газе

В Офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости израильский удар по школе в секторе Газа, заявили, что выступают против подобных атак. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:15

2024-08-10T20:15

2024-08-10T20:23

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

фархан хак

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427244_0:0:3633:2044_1920x0_80_0_0_73e149cca2885e65cfd791414789509e.jpg

ООН, 10 авг - РИА Новости. В Офисе генсека ООН, комментируя РИА Новости израильский удар по школе в секторе Газа, заявили, что выступают против подобных атак. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. "Мы выступаем против всех подобных нападений", - сказал РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/oon-1965386477.html

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, фархан хак, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году