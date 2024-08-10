https://ria.ru/20240810/oon-1965386477.html
Агентство ООН по Палестине осудило удар Израиля по школе в Газе
Агентство ООН по Палестине осудило удар Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Агентство ООН по Палестине осудило удар Израиля по школе в Газе
Объекты гражданской инфраструктуры не должны становиться целями для военных ударов, заявил глава генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:08
2024-08-10T15:08
2024-08-10T15:08
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россия
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры не должны становиться целями для военных ударов, заявил глава генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини в своем аккаунте в соцсети Х в связи с израильским ударом по школе в городе Газа. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. "Еще один день ужаса в Газе. Еще одна школа попала под удар, появляются сообщения о десятках убитых палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей. Школы, учреждения ООН и гражданская инфраструктура – это не цели", - написал он. По словам Лаззарини, стороны конфликта должны защищать гражданское население. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,7 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909902581.html
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
https://ria.ru/20231021/evakuatsiya-1904281771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Агентство ООН по Палестине осудило удар Израиля по школе в Газе
Глава БАПОР Лаззарини: объекты гражданской инфраструктуры не должны быть целями
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Объекты гражданской инфраструктуры не должны становиться целями для военных ударов, заявил глава генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини в своем аккаунте в соцсети Х
в связи с израильским ударом по школе в городе Газа.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек.
"Еще один день ужаса в Газе. Еще одна школа попала под удар, появляются сообщения о десятках убитых палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей. Школы, учреждения ООН и гражданская инфраструктура – это не цели", - написал он.
По словам Лаззарини, стороны конфликта должны защищать гражданское население.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,7 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.