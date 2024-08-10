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В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек - РИА Новости, 10.08.2024
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15:15 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/obstrely-1965388255.html
В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек
В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек - РИА Новости, 10.08.2024
В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек
Около десяти человек еще остаются в селе Пороз Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:15
2024-08-10T15:15
происшествия
белгородская область
брянская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти человек еще остаются в селе Пороз Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Встретился с заместителем руководителя Грайворонского городского округа Анатолием Анатольевичем Бляшенко и главой села Валентиной Алексеевной Кореневой по поводу оперативной обстановки, которая складывается в селе Пороз: по предварительным данным, около 10 человек еще остаются в селе", - написал он. Кроме того, губернатор напомнил, что на данный момент въезд в село Пороз закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО. Также отмечается, что если в селе Дунайка ухудшится оперативная обстановка, то придется вывозить людей и оттуда. "Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли", - добавил он. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/rogov-1965356529.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, брянская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Брянская область, Вячеслав Гладков
В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек

Гладков: около десяти человек остаются в селе Пороз Белгородской области

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области
Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия атаки украинских беспилотников на село Пороз в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти человек еще остаются в селе Пороз Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Встретился с заместителем руководителя Грайворонского городского округа Анатолием Анатольевичем Бляшенко и главой села Валентиной Алексеевной Кореневой по поводу оперативной обстановки, которая складывается в селе Пороз: по предварительным данным, около 10 человек еще остаются в селе", - написал он.
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Кроме того, губернатор напомнил, что на данный момент въезд в село Пороз закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО.
Также отмечается, что если в селе Дунайка ухудшится оперативная обстановка, то придется вывозить людей и оттуда.
"Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли", - добавил он.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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ПроисшествияБелгородская областьБрянская областьВячеслав Гладков
 
 
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