https://ria.ru/20240810/obstrely-1965388255.html

В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек

В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек - РИА Новости, 10.08.2024

В селе Пороз Белгородской области остались около десяти человек

Около десяти человек еще остаются в селе Пороз Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:15

2024-08-10T15:15

2024-08-10T15:15

происшествия

белгородская область

брянская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около десяти человек еще остаются в селе Пороз Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Встретился с заместителем руководителя Грайворонского городского округа Анатолием Анатольевичем Бляшенко и главой села Валентиной Алексеевной Кореневой по поводу оперативной обстановки, которая складывается в селе Пороз: по предварительным данным, около 10 человек еще остаются в селе", - написал он. Кроме того, губернатор напомнил, что на данный момент въезд в село Пороз закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО. Также отмечается, что если в селе Дунайка ухудшится оперативная обстановка, то придется вывозить людей и оттуда. "Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли", - добавил он. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/rogov-1965356529.html

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белгородская область

брянская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, брянская область, вячеслав гладков