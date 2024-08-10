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Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2024
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:02
2024-08-10T10:02
2024-08-10T10:02
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 12 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 31 удар по девяти населенным пунктам левого берега Днепра