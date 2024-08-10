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Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2024

Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:02

2024-08-10T10:02

2024-08-10T10:02

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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 12 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины