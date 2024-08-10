В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект
Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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