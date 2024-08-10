https://ria.ru/20240810/obstrel-1965352303.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект - РИА Новости, 10.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:34

2024-08-10T10:34

2024-08-10T10:34

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины