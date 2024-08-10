Обломки сбитых в Белоруссии украинских БПЛА имели компоненты из стран НАТО
ГосТВ: обломки сбитых в Белоруссии дронов ВСУ имели компоненты из стран НАТО
© ONT NEWSОбломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео
Обломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Обнаруженные обломки сбитых в Белоруссии украинских дронов показали, что аппараты содержали компоненты, изготовленные в странах НАТО, так что они могли собираться вместе с инженерами стран альянса, сообщил в субботу белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
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"Специалисты совместно с МЧС, органами внутренних дел, вооруженными силами обнаружили и идентифицировали украинские беспилотники, которые летели с украинской территории и нарушили воздушное пространство Беларуси. В ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО", - говорится в материале.
По данным телеканала, в частности, найдены "активная многочастотная антенна американского производства, бельгийская навигационная система".
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"Предположительно, сбитые беспилотники собирали совместно с натовскими инженерами", - отметили в эфире телеканала.
Кадры с обломками дронов опубликовал в своем Telegram-канале телеканал белорусского министерства обороны "ВоенТВ".
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"Специалисты сходятся во мнении, что он (обнаруженный сбитый беспилотник – ред.) самолетного типа. Сейчас он весь обгоревший. Сделан из стеклопластика и вполне возможно, что он является самоделкой", - сказал корреспондент телеканала, стоя у одного из обломков.
По его словам, найдено порядка семи-восьми кусков от целого аппарата, поиски обломков продолжаются.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников.
Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.