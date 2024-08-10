https://ria.ru/20240810/oblomki-1965435331.html

Обломки сбитых в Белоруссии украинских БПЛА имели компоненты из стран НАТО

Обломки сбитых в Белоруссии украинских БПЛА имели компоненты из стран НАТО - РИА Новости, 10.08.2024

Обломки сбитых в Белоруссии украинских БПЛА имели компоненты из стран НАТО

Обнаруженные обломки сбитых в Белоруссии украинских дронов показали, что аппараты содержали компоненты, изготовленные в странах НАТО, так что они могли... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:15

2024-08-10T21:15

2024-08-10T21:47

белоруссия

нато

в мире

россия

украина

виктор хренин

александр лукашенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Обнаруженные обломки сбитых в Белоруссии украинских дронов показали, что аппараты содержали компоненты, изготовленные в странах НАТО, так что они могли собираться вместе с инженерами стран альянса, сообщил в субботу белорусский государственный телеканал "Беларусь 1"."Специалисты совместно с МЧС, органами внутренних дел, вооруженными силами обнаружили и идентифицировали украинские беспилотники, которые летели с украинской территории и нарушили воздушное пространство Беларуси. В ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО", - говорится в материале.По данным телеканала, в частности, найдены "активная многочастотная антенна американского производства, бельгийская навигационная система"."Предположительно, сбитые беспилотники собирали совместно с натовскими инженерами", - отметили в эфире телеканала.Кадры с обломками дронов опубликовал в своем Telegram-канале телеканал белорусского министерства обороны "ВоенТВ"."Специалисты сходятся во мнении, что он (обнаруженный сбитый беспилотник – ред.) самолетного типа. Сейчас он весь обгоревший. Сделан из стеклопластика и вполне возможно, что он является самоделкой", - сказал корреспондент телеканала, стоя у одного из обломков.По его словам, найдено порядка семи-восьми кусков от целого аппарата, поиски обломков продолжаются.В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников.Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

https://ria.ru/20240810/minsk-1965390719.html

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белоруссия, нато, в мире, россия, украина, виктор хренин, александр лукашенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)