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Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО - РИА Новости, 10.08.2024
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13:08 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/nko-1965370541.html
Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО
Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО - РИА Новости, 10.08.2024
Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО
В осеннюю сессию ГД продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:08
2024-08-10T13:08
общество
россия
ольга тимофеева (депутат гд)
татьяна москалькова
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В осеннюю сессию ГД продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Ее слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия"."Госдума также продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций. В весеннюю сессию законодатели уже его значительно расширили, причислив к СО НКО организации, занимающиеся поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, помогающие детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую семью. В этот список попали организации, развивающие межмуниципальное сотрудничество, а также приюты для животных. Осенью Госдума рассмотрит законопроект, причисляющий к СО НКО организации, занимающиеся благоустройством территорий. Прежде всего, это ТОСы – территориальные общественные самоуправления", - сказала Тимофеева. Она сообщила, что осенью продолжится работа по совместной дорожной карте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ее годовой доклад депутаты намерены рассмотреть в январе следующего года.
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общество, россия, ольга тимофеева (депутат гд), татьяна москалькова, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО

Депутат: Госдума будет расширять круг социально ориентированных НКО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В осеннюю сессию ГД продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Ее слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия".
"Госдума также продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций. В весеннюю сессию законодатели уже его значительно расширили, причислив к СО НКО организации, занимающиеся поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, помогающие детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую семью. В этот список попали организации, развивающие межмуниципальное сотрудничество, а также приюты для животных. Осенью Госдума рассмотрит законопроект, причисляющий к СО НКО организации, занимающиеся благоустройством территорий. Прежде всего, это ТОСы – территориальные общественные самоуправления", - сказала Тимофеева.
Она сообщила, что осенью продолжится работа по совместной дорожной карте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ее годовой доклад депутаты намерены рассмотреть в январе следующего года.
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