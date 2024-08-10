https://ria.ru/20240810/nko-1965370541.html

Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО

Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО - РИА Новости, 10.08.2024

Госдума продолжит расширять круг социально ориентированных НКО

В осеннюю сессию ГД продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:08

2024-08-10T13:08

2024-08-10T13:08

общество

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

татьяна москалькова

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В осеннюю сессию ГД продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Ее слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия"."Госдума также продолжит расширять круг социально ориентированных некоммерческих организаций. В весеннюю сессию законодатели уже его значительно расширили, причислив к СО НКО организации, занимающиеся поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, помогающие детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую семью. В этот список попали организации, развивающие межмуниципальное сотрудничество, а также приюты для животных. Осенью Госдума рассмотрит законопроект, причисляющий к СО НКО организации, занимающиеся благоустройством территорий. Прежде всего, это ТОСы – территориальные общественные самоуправления", - сказала Тимофеева. Она сообщила, что осенью продолжится работа по совместной дорожной карте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ее годовой доклад депутаты намерены рассмотреть в январе следующего года.

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Дарья Буймова

общество, россия, ольга тимофеева (депутат гд), татьяна москалькова, госдума рф, единая россия