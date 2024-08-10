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В Петербурге катер навалился на швартовые бочки крейсера "Аврора"
В Петербурге катер навалился на швартовые бочки крейсера "Аврора" - РИА Новости, 10.08.2024
В Петербурге катер навалился на швартовые бочки крейсера "Аврора"
Катер на Неве в пятницу ближе к ночи навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", у крейсера повреждений нет, сообщило управление на транспорте МВД РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:55
2024-08-10T00:55
2024-08-10T04:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Катер на Неве в пятницу ближе к ночи навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", у крейсера повреждений нет, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. "Около 22.40 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы катер совершил навал на крейсер "Аврору". В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек корабля", - говорится в сообщении. Отмечается, что легендарный крейсер не получил повреждений, разлива нефтепродуктов также не произошло, пострадавших нет. Сотрудники водной полиции уже установили, что за рулем катера находился 45-летний петербуржец, он скрылся с места происшествия. "В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве. Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
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происшествия, россия, нева (река), "аврора"
Происшествия, Россия, Нева (река), "Аврора"
В Петербурге катер навалился на швартовые бочки крейсера "Аврора"
МВД: катер навалился на швартовые бочки "Авроры", крейсер не поврежден
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Катер на Неве в пятницу ближе к ночи навалился на крепления швартовых бочек крейсера "Аврора", у крейсера повреждений нет, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
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"Около 22.40 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы катер совершил навал на крейсер "Аврору". В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек корабля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что легендарный крейсер не получил повреждений, разлива нефтепродуктов также не произошло, пострадавших нет.
Сотрудники водной полиции уже установили, что за рулем катера находился 45-летний петербуржец, он скрылся с места происшествия.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий Революции 1917 года в России.