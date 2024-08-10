https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи

"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи - РИА Новости, 10.08.2024

"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи

В Чехии разгорается необычный скандал — местного гражданина Филипа Симана, воевавшего в ВСУ, приговорили к семи годам тюрьмы. Он участвовал, пожалуй, в одном из РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:08

специальная военная операция на украине

украина

буча

петр фиала

вооруженные силы украины

ан-225 "мрия"

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Давид Нармания. В Чехии разгорается необычный скандал — местного гражданина Филипа Симана, воевавшего в ВСУ, приговорили к семи годам тюрьмы. Он участвовал, пожалуй, в одном из самых громких событий этого конфликта. Его показания в суде противоречат тому, что заявляют в Киеве.Зачистка Бучи и ИрпеняНаемника обвинили по двум статьям — незаконная служба в иностранной армии (до пяти лет лишения свободы) и мародерство (до восьми). По закону, прежде чем записаться в ВСУ, он должен был получить разрешение президента. Симан ссылался на премьер-министра Петра Фиалу, который в марте 2022-го говорил, что чехам, которые пойдут воевать за Украину, уголовное преследование не грозит.Суд признал его виновным в мародерстве. Вердикт — семь лет. Прокуратура уже заявила о планах обжаловать приговор.Симан вступил в нацбатальон "Карпатская сечь". Провоевал месяц: в апреле 2022-го, как пишут чешские СМИ, его задержали и вернули на родину.У него не было никакого боевого опыта, образование — кулинарный техникум. Базовую военную подготовку прошел уже на месте, после чего подразделение направили в Киевскую область.Маршрут группы был следующим: села Стоянка и Романовка, затем Ирпень и Буча, а пункт дислокации — Гостомель, рассказывал он в интервью. Там Симан нес патрульную службу и участвовал в "операциях по зачистке".Карьера наемника оборвалась из-за его мародерства. Симан оправдывается: делал то же, что и остальные."Русские войска уходили, и наша задача была проверить их позиции. Я выполнял приказы. Командир объяснил мне, что военные трофеи есть военные трофеи".Мародерство было повсеместнымНаемник признался, что брал вещи из домов местных жителей. Список награбленного внушительный: золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, перстни, электроника и даже очки Gucci. Не побрезговал и кислородной маской с Ан-225 "Мрия". Все это, утверждает Симан, он относил в штаб. Только маску оставил себе.Электроника, по его словам, — попытка собрать разведданные. Как именно украденные гаджеты мирных жителей могли помочь с информацией о российских войсках, не ясно. При этом свидетели (из того же нацбатальона) заявили: в подразделении запрещали сбор и хранение чужого имущества, разрешали брать только вещи российских солдат.Симан говорит, что сбор ценных вещей в штабе оправдывали так: если русские отобьют эти населенные пункты вновь, то пусть лучше дорогие пожитки достанутся украинским военным.Проблемы возникли после того, как он взял краповый берет украинского бойца, по всей видимости, погибшего. Сослуживцы вдевятером избили его и передали полиции.Свидетели также отметили, что Симан часто "играл в командира", отдавая всем приказы. Хвастался своей мародерской добычей. Несколько раз брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении.Расстрелы и изнасилованияПоказания Симана снимают вопрос о том, кто именно разворовывал имущество украинских беженцев из Бучи и Ирпеня. Но есть и другие шокирующие детали."Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда до этого доходило", — сказал наемник на одном из заседаний суда.Он признался, что именно на Украине впервые увидел убийство и изнасилование.Это, пожалуй, самое примечательное. Дело в том, что украинские подразделения, в частности "Карпатская Сечь", заходили в Бучу и Ирпень без боя — это подтверждал Киев. В начале апреля 2022-го российские войска оставили эти территории после очередного раунда переговоров в Стамбуле.Однако ни суд, ни чешские СМИ не стали уточнять, кого именно расстреливали и насиловали нацбатовцы с наемниками в Буче и Ирпене и как это соответствует украинской версии произошедших там событий.Киевские власти заявили, что в Буче задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, из-за которых погибли 1800 человек. Разумеется, все это приписывают России. А ведь мэр города Анатолий Федорук после ухода российских войск опубликовал видео, в котором рассказывает об "освобождении города" и ни слова — о "массовых убийствах".Украина до сих пор не предоставила поименный список жертв. Как отмечал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Киев не может пойти на это, поскольку так "изобличит авторов провокации".Теперь к опровержениям украинской версии случившегося добавились и показания Симана. Но Киев по-прежнему использует Бучу в своих целях, а украинские турагентства организуют туда экскурсии стоимостью в несколько тысяч долларов для иностранцев, желающих посетить одну из самых медийных локаций конфликта. По всей видимости, правду никогда не раскроют.

https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html

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буча

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, буча, петр фиала, вооруженные силы украины, ан-225 "мрия"