https://ria.ru/20240810/mvd-1965439914.html

В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве

В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве - РИА Новости, 10.08.2024

В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве

ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T22:08

2024-08-10T22:08

2024-08-10T22:08

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства, машину остановили для проверки, после чего водителя отпустили. "В ходе мониторинга публичного пространства сотрудниками столичной полиции выявлена публикация в Telegram-канале Baza о якобы нанесении удара сотруднику Госавтоинспекции водителем Мерседеса. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным МВД, на улице Садовая-Кудринская в Москве сотрудник ДПС попросил остановится водителя автомобиля марки Mersedes Benz, но водитель "не заметил жеста" и продолжил движение. После чего, автомобиль был остановлен, а лица в нем проверены. Отмечается, что нарушений не выявлено. Ведомство призывает журналистов и представителей блогосферы обращаться в пресс-службу МВД для объективного информирования населения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, россия, гибдд мвд рф