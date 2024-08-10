https://ria.ru/20240810/mvd-1965439914.html
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве - РИА Новости, 10.08.2024
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве
ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:08
2024-08-10T22:08
2024-08-10T22:08
происшествия
авто
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_996fb6957859bf7c63c607b3a6ca6d58.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства, машину остановили для проверки, после чего водителя отпустили. "В ходе мониторинга публичного пространства сотрудниками столичной полиции выявлена публикация в Telegram-канале Baza о якобы нанесении удара сотруднику Госавтоинспекции водителем Мерседеса. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным МВД, на улице Садовая-Кудринская в Москве сотрудник ДПС попросил остановится водителя автомобиля марки Mersedes Benz, но водитель "не заметил жеста" и продолжил движение. После чего, автомобиль был остановлен, а лица в нем проверены. Отмечается, что нарушений не выявлено. Ведомство призывает журналистов и представителей блогосферы обращаться в пресс-службу МВД для объективного информирования населения.
https://ria.ru/20240809/dps-1965295542.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c23768ff53d3c1f2bc904df3ca66f5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве
МВД не подтвердило сообщения о нанесении водителем удара сотруднику ГАИ в Москве
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства, машину остановили для проверки, после чего водителя отпустили.
«
"В ходе мониторинга публичного пространства сотрудниками столичной полиции выявлена публикация в Telegram-канале Baza о якобы нанесении удара сотруднику Госавтоинспекции водителем Мерседеса. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МВД, на улице Садовая-Кудринская в Москве сотрудник ДПС попросил остановится водителя автомобиля марки Mersedes Benz, но водитель "не заметил жеста" и продолжил движение. После чего, автомобиль был остановлен, а лица в нем проверены. Отмечается, что нарушений не выявлено.
Ведомство призывает журналистов и представителей блогосферы обращаться в пресс-службу МВД для объективного информирования населения.