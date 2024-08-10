Рейтинг@Mail.ru
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/mvd-1965439914.html
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве - РИА Новости, 10.08.2024
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве
ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:08
2024-08-10T22:08
происшествия
авто
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_996fb6957859bf7c63c607b3a6ca6d58.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства, машину остановили для проверки, после чего водителя отпустили. "В ходе мониторинга публичного пространства сотрудниками столичной полиции выявлена публикация в Telegram-канале Baza о якобы нанесении удара сотруднику Госавтоинспекции водителем Мерседеса. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным МВД, на улице Садовая-Кудринская в Москве сотрудник ДПС попросил остановится водителя автомобиля марки Mersedes Benz, но водитель "не заметил жеста" и продолжил движение. После чего, автомобиль был остановлен, а лица в нем проверены. Отмечается, что нарушений не выявлено. Ведомство призывает журналистов и представителей блогосферы обращаться в пресс-службу МВД для объективного информирования населения.
https://ria.ru/20240809/dps-1965295542.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c23768ff53d3c1f2bc904df3ca66f5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В МВД опровергли информацию об ударе водителем сотрудника ГАИ в Москве

МВД не подтвердило сообщения о нанесении водителем удара сотруднику ГАИ в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве не подтвердило информацию о нанесении удара водителем автомобиля марки Merсedes Benz сотруднику ГАИ в столице, по данным ведомства, машину остановили для проверки, после чего водителя отпустили.
«
"В ходе мониторинга публичного пространства сотрудниками столичной полиции выявлена публикация в Telegram-канале Baza о якобы нанесении удара сотруднику Госавтоинспекции водителем Мерседеса. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МВД, на улице Садовая-Кудринская в Москве сотрудник ДПС попросил остановится водителя автомобиля марки Mersedes Benz, но водитель "не заметил жеста" и продолжил движение. После чего, автомобиль был остановлен, а лица в нем проверены. Отмечается, что нарушений не выявлено.
Ведомство призывает журналистов и представителей блогосферы обращаться в пресс-службу МВД для объективного информирования населения.
Инспектор ГАИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Против мотоциклиста, пнувшего сотрудника ДПС в Москве, завели дело
9 августа, 20:49
 
ПроисшествияАвтоМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала