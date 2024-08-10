https://ria.ru/20240810/murashko-1965398463.html

Мурашко провел совещание в Курской области

Мурашко провел совещание в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Мурашко провел совещание в Курской области

Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:30

2024-08-10T16:30

2024-08-10T16:41

курская область

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба Минздрава РФ"Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Курскую область провел совещание организации медпомощи в регионе. Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА, Роспотребнадзора и других ведомств в условиях ЧС", - говорится в сообщении.По словам Мурашко, которые передаются пресс-службой, для оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным. Достаточно резервных коечных мощностей, лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также персонала, машин скорой помощи."Сегодня мы заслушаем выступление каждого, "сверим часы" и скоординируем планы для усиления работы, в том числе, по направлению пациентов, находящихся в ПВР, и профилактических мероприятий для предотвращения инфекций", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/fmba-1964779913.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)