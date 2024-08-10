https://ria.ru/20240810/murashko-1965398463.html
Мурашко провел совещание в Курской области
Мурашко провел совещание в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Мурашко провел совещание в Курской области
Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:30
2024-08-10T16:30
2024-08-10T16:41
курская область
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_471af5c91cdadcfaced2112ff3b6f95a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба Минздрава РФ"Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Курскую область провел совещание организации медпомощи в регионе. Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА, Роспотребнадзора и других ведомств в условиях ЧС", - говорится в сообщении.По словам Мурашко, которые передаются пресс-службой, для оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным. Достаточно резервных коечных мощностей, лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также персонала, машин скорой помощи."Сегодня мы заслушаем выступление каждого, "сверим часы" и скоординируем планы для усиления работы, в том числе, по направлению пациентов, находящихся в ПВР, и профилактических мероприятий для предотвращения инфекций", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/fmba-1964779913.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Курская область, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко провел совещание в Курской области
Мурашко провел в Курской области совещание по организации медицинской помощи
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба Минздрава РФ
«
"Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Курскую область провел совещание организации медпомощи в регионе. Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА
, Роспотребнадзора
и других ведомств в условиях ЧС", - говорится в сообщении.
По словам Мурашко, которые передаются пресс-службой, для оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным. Достаточно резервных коечных мощностей, лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также персонала, машин скорой помощи.
"Сегодня мы заслушаем выступление каждого, "сверим часы" и скоординируем планы для усиления работы, в том числе, по направлению пациентов, находящихся в ПВР, и профилактических мероприятий для предотвращения инфекций", - добавил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин
, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.