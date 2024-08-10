https://ria.ru/20240810/most-1965349074.html

Перед Крымским мостом скопилась очередь

Перед Крымским мостом скопилась очередь - РИА Новости, 10.08.2024

Перед Крымским мостом скопилась очередь

Более 900 машин ждут в очереди на проезд перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:07

2024-08-10T10:07

2024-08-10T10:07

авто

тамань (станица)

керчь

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Более 900 машин ждут в очереди на проезд перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 660 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средства. Ожидание около часа", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 09.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, тамань (станица), керчь, азовское море