https://ria.ru/20240810/moskva-1965327027.html

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных - РИА Новости, 10.08.2024

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных

Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T03:25

2024-08-10T03:25

2024-08-10T03:25

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после которых "не останется сухого места", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу температура 23-26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье дождь продолжится, однако он будет уже менее интенсивным. Температура воздуха в воскресенье в Москве и Подмосковье понизится сразу на 4-5 градусов по сравнению с субботними значениями, до 19-21 градуса, отметил синоптик. "В понедельник похолодание даже усугубится, потому что облака плотные, значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, а воздух перемещается с северо-запада, холодный, поэтому температура будет 17-19 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр