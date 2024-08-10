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Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных - РИА Новости, 10.08.2024
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03:25 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/moskva-1965327027.html
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных - РИА Новости, 10.08.2024
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных
Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:25
2024-08-10T03:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после которых "не останется сухого места", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу температура 23-26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье дождь продолжится, однако он будет уже менее интенсивным. Температура воздуха в воскресенье в Москве и Подмосковье понизится сразу на 4-5 градусов по сравнению с субботними значениями, до 19-21 градуса, отметил синоптик. "В понедельник похолодание даже усугубится, потому что облака плотные, значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, а воздух перемещается с северо-запада, холодный, поэтому температура будет 17-19 градусов", - добавил Вильфанд.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных

Вильфанд: в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье пройдет холодный фронт

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после которых "не останется сухого места", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В субботу температура 23-26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется", - сказал Вильфанд.
По его словам, в воскресенье дождь продолжится, однако он будет уже менее интенсивным. Температура воздуха в воскресенье в Москве и Подмосковье понизится сразу на 4-5 градусов по сравнению с субботними значениями, до 19-21 градуса, отметил синоптик.
"В понедельник похолодание даже усугубится, потому что облака плотные, значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, а воздух перемещается с северо-запада, холодный, поэтому температура будет 17-19 градусов", - добавил Вильфанд.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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